Лавина погреба 8 души в Турция, други 20 са в неизвестност

Н ай-малко осем души са загинали при втора лавина, паднала на път в Източна Турция, докато спасителни екипи издирвали хора, затрупани от предишно свличане на снежна маса, предаде Асошиейтед прес.

Други двайсет спасители са останали под снега.

Жив човек след 5 часа под снега, лавини, жертви

Около 300 служители на службите за спешна помощ са били повикани на магистралата край заобиколения от планини град Бахчешехир, след като вчера в района падна лавина, която уби петима души.

Following a second avalanche in #Turkey's Van, the #Turkish Interior Minister Soylu announced that 8 people died, adding that another 10-15 people are believed to be buried under the snow pic.twitter.com/Gw7hLjfEOP