Десетки нидерландски донори на сперма незаконно станаха бащи на между 25 и 80 деца

Н ай-малко 85 донори на сперма в Нидерландия са станали биологични бащи на 25 или повече деца, съобщи националната гинекологична и акушерска организация, след като нова система за регистрация разкри, че клиниките за плодовитост нарушават съществуващите правила за донорство на сперма от десетилетия, пише The Guardian.

NVOG съобщи в понеделник, че някои клиники умишлено са използвали партиди сперма повече от 25 пъти, обменяли са сперма без необходимата документация или познания за донорите и са позволили на едни и същи донори да дарят сперма в множество клиники.

“Броят на така наречените масови донори трябва да бъде нула,” заяви гинекологът Марийке Шуненберг в интервю за телевизионното шоу Nieuwsuur. “От името на цялата професия искаме да се извиним. Не направихме нещата както трябваше.”

Закон, предназначен да намали риска от неволно кръвосмешение, е забранил на донорите да стават бащи на повече от 25 деца в Нидерландия от 1992 година насам. Този закон обаче се оказа труден за приложение поради строгите закони за конфиденциалност. Ограничението беше намалено до 12 деца през 2018 година, но средствата за прилагане на правилото – национален регистър на донорите и майките, с кодова система, която гарантира, че сперматозоидите от един и същи донор не могат да се използват в повече от 12 концепции – влязоха в сила със задна дата едва през април.

‘Medical calamity’: dozens of Dutch sperm donors fathered at least 25 children | Netherlands | The Guardian



century after century of half siblings interbreeding… https://t.co/ccAQ0hutuL