Кънтри певецът Конър Смит блъсна и уби 77-годишна жена

К ънтри певецът Конър Смит претърпя фатална автомобилна катастрофа в Нашвил през уикенда, след като, по първоначални данни, е блъснал и убил възрастна жена, пресичаща на пешеходна пътека.

24-годишният Смит е управлявал пикап Chevrolet Silverado в неделя, 8 юни, когато е ударил 77-годишната Дороти Добинс, докато тя е преминавала пътното платно на обозначена пешеходна пътека. Информацията беше разпространена от полицейското управление на Столичен Нашвил.

Според полицията, Добинс е живеела в близост до мястото на инцидента. Тя е била транспортирана по спешност в Медицинския център на Университета Вандербилт, където по-късно е починала от нараняванията си.

„Предварителната причина за инцидента изглежда е, че Смит не е дал предимство на пешеходец“, се посочва в официалното съобщение. „Не са установени признаци на употреба на алкохол или наркотици.“

Разследването на случая продължава и към момента не са повдигнати обвинения срещу Смит, допълват от полицията.

В изявление, разпространено до PEOPLE, адвокатът на Смит потвърди, че изпълнителят на Creek Will Rise е „замесен в автомобилен инцидент, който трагично е довел до загубата на човешки живот“.

