Кувейт възобнови въздушния трафик след кратко прекъсване заради риск от ирански удари

К увейт възобнови въздушното движение и постепенно нормализира работата на международното летище в столицата, след като по-рано днес беше въведено временно прекъсване заради напрежението и иранските атаки в региона, съобщи Главната дирекция за гражданска авиация, цитирана от Ройтерс.

Властите уточняват, че въздушното пространство е било затворено като предпазна мярка с цел гарантиране на безопасността на гражданската авиация. Полетите са били временно пренасочвани към алтернативни летища, докато ситуацията бъде преценена като достатъчно сигурна.

След отмяната на ограниченията, трафикът постепенно е възстановен, а летището в столицата вече функционира в нормален режим.

Временни ограничения за сигурност

По-рано през деня Кувейт затвори въздушното си пространство като превантивна мярка на фона на ескалацията на напрежението в Персийския залив. Решението беше взето след съобщения за ирански атаки в региона, които доведоха до повишена готовност на силите за сигурност.

Мярката засегна граждански полети, като част от тях бяха пренасочени към съседни държави.

Регионално напрежение

Ситуацията в Кувейт се развива на фона на засилени военни действия между Иран и Съединените щати в района на Персийския залив. В последните дни напрежението доведе до временни ограничения във въздушния трафик и повишени мерки за сигурност в няколко държави от региона.

Въпреки бързото възстановяване на полетите, властите продължават да следят обстановката и не изключват възможност за нови мерки при необходимост.