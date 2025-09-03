"Куршум прониза черепа ми": Ужасната история на оцелял от отвличане в Танзания

С лед отвличането си на магистрала в главния град на Танзания, Дар ес Салаам, активистът в социалните мрежи Едгар Мвакабела, по-известен като Сатива, разказва, че е бил на крачка от смъртта. В интервю за ВВС той описва как след отвличането му на 23 юни миналата година похитителите му го разпитвали, а след това го преместили през цялата страна до отдалечения регион Катави близо до границата с Конго, на повече от 1000 км разстояние.

Сатива разказва, че е бил с белезници, със завързани очи и жестоко бит, включително многократно удрян по главата, гърба и краката с плоската страна на мачете. „Беше изключително болезнено“, споделя той. Той казва пред ВВС, че похитителите му искали да разберат кой подкрепя активизма му и защо критикува управляващата партия „Чама Ча Мапиндузи“ (CCM), която е на власт от 1977 г. Сатива смята, че хората, които го отвлекли, са били полицаи или други лица, свързани с властите. Въпреки това правителството отрича да преследва критиците на държавата.

Сатива разказва, че на четвъртия ден след отвличането насилието продължило, докато похитителите му го отвели в Националния парк Катави, пълен с опасни диви животни, и го завлекли към река. Той вярва, че е било ясно, че похитителите му не са имали намерение да го оставят жив. След това, според него, се чул ужасяващ вик от превозно средство зад тях: „Стреляйте по него!“ Спусъкът бил натиснат, куршум пронизал черепа му, а челюстта му била разбита. Похитителите му си тръгнали, като той смятал, че са го оставили за мъртъв.

С наближаването на общите избори през октомври отвличанията стават все по-чести, като основно са насочени срещу критици на правителството и опозиционни гласове. На всеки две седмици полицията или публикации в социалните мрежи съобщават за изчезнал човек. Някои никога не биват намерени, други се появяват с ужасяващи разкази за насилие или изтезания, а някои са открити мъртви. Случаят на Сатива е рядък разказ от оцелял.

Въпреки животозастрашаващите си наранявания, той дошъл в съзнание и се довлякъл до път, където бил спасен от служители на природния парк. Той се нуждаел от дълго и специализирано лечение, а оцеляването му е описано като „изключително“. Полицията не отговорила на молбите за интервю, но в изявление на видеоклип, публикувано пред медиите през юни, техният говорител, заместник-комисар Дейвид Мисиме, заяви, че действат по информация за изчезнали лица и провеждат разследвания.

ВВС разговаря със семейства на изчезнали хора и на загинали, които споделят мъката си заради липсата на близките си. Портретният художник Шедрак Чаула, на 25 години, е сред все още изчезналите. Той не е виждан и не се е чувал с никого от повече от година. През юни 2024 г. той публикува видео в TikTok, което стана сензационно, в което изгаря снимка на президента Самия Сулулу и я обижда. Той беше арестуван, осъден за кибертормоз и освободен след заплащане на глоба. Месец по-късно беше отвлечен от неизвестни лица.

„Не знаем кога или дали ще бъде намерен. Когато беше арестуван, поне знаехме къде е. Сега дори властите казват, че не знаят“, споделя баща му Юсуф Чаула. Той разказва, че през август 2024 г. трима мъже пристигнали с кола с потъмнени стъкла и го отвлекли. Те не се представили, нито обяснили защо или къде го отвеждат. „Направихме всичко възможно. Изтощени сме. Посетихме всяко място за задържане. Ходихме в затвори и полицейски участъци на различни нива – местни, областни и регионални“, казва той. Полицията настоява, че разследването продължава.

„Ако знаехме къде е, или къде го държат, или дори ако знаехме, че е мъртъв и погребан някъде, поне щяхме да имаме гроб, който да посетим“, казва с тъга г-н Чаула, борейки се с мъката от липсата на отговори и на приключване на случая.

През юни експерти от ООН съобщиха, че в страната са регистрирани над 200 насилствени изчезвания от 2019 г. насам. Те изразиха тревога относно „изтезанията за заглушаване на опозицията и критиците“ преди изборите и призоваха правителството „незабавно“ да спре това. Правозащитни организации като Amnesty International и Human Rights Watch наскоро обвиниха правителството, че стои зад арести, насилие и насилствени изчезвания. Властите отрекоха обвиненията.

Полицията е идентифицирала поне десетина случая на отвличания от миналата година, някои от които са били разрешени, като много датират от 2019 г. На 18 юни полицията обяви, че разследванията са довели до откриването на някои жертви, които все още са живи. Те добавиха, че някои случаи включват самоинсценирани отвличания, докато други произтичат от провалени романтични връзки, суеверия и спорове за собственост. „Полицейските сили призовават роднини, приятели и обществеността да запазят спокойствие, докато силите за сигурност продължават разследванията си, за да разкрият фактите около тези инциденти“, заяви заместник-комисар Мисиме.

Президентът призова полицейските сили да сложат край на тревожните инциденти с изчезнали хора – директива, на която много танзанийци се надяват, че ще доведе до справедливост. През май активистът и опозиционен политик Мпалука Нянгали, широко известен като Мдуде, беше отвлечен от дома си в Мбея, Южна Танзания, при насилствен инцидент, на който станали свидетели съпругата и малкото му дете. На мястото имало петна от кръв, което показва бруталността на нападението. Оттогава членове на основната опозиционна партия Chadema организираха издирване в Мбея и проведоха молитвени бдения, изисквайки отговори от полицията, която подозираха в съучастие в инцидента.

До днес съпругата на Мдуде, Сиджи Мбуги, не е получила никакви вести от него. „Моля за освобождаването на съпруга ми, вярвам, че е задържан от полицията и властите. Мдуде не е направил нищо. Никога не е откраднал нищо от никого, моля за освобождаването му. Ако има проблеми, заведете го в съда“, казва тя. На 9 юли Върховният съд в Мбея отхвърли делото, което тя беше завела за изчезването на съпруга си. Тя свидетелства, че въоръжени лица, представили се за полицаи, нахлули в дома им късно през нощта, нападнали Мдуде и го отвлекли. По време на процеса полицията в Мбея призна, че разследва възможността един от техните служители да е участвал в отвличането на Мдуде. Активисти описаха отхвърлянето на делото като голям удар в продължаващата борба за справедливост за измъчената опозиция в Танзания.

Няма арести или обвинения във връзка с инцидентите, въпреки че полицията твърди, че разследванията продължават. Някои активисти от други страни в региона също обвиниха танзанийските власти, че са насочени срещу тях. Кенийският активист Бонифейс Мванги и угандийската активистка Агатър Атухайре заявиха, че са били задържани и подложени на сексуално изтезание, след като пристигнали в Танзания на 19 май, за да наблюдават процеса срещу опозиционния лидер Тунду Лису, който е изправен пред обвинения в държавна измяна.

Местонахождението на Мванги и Атухайре беше неизвестно в продължение на няколко дни. И двамата бяха изоставени близо до границите на страните си. Но Джумане Мулиро, командир на специалната зона на полицията в Дар ес Салаам, заяви пред ВВС по това време, че техните обвинения са „слухове“ и ги помоли да представят доказателства за разследване. Оттогава те завели дело в регионалния Източноафрикански съд на справедливостта по въпроса.

„Никой не дава отговори“, казва Мадуху Уилям, активист в Правния и правозащитен център (LHRC), добавяйки, че агенциите за сигурност редовно обещават да проведат задълбочено разследване, но натам нещата спират. „В крайна сметка не получаваме обратна връзка за това какво се случва с тези случаи“, казва той, като дава пример със случая на Али Кибао, високопоставен служител на Chadema, който беше убит миналата година, след като беше отвлечен, бит и полят с киселина. „Дори президента Самия нареди на силите за сигурност в Танзания да проведат задълбочено разследване и да й представят доклад за по-нататъшни действия. Но до момента нищо не се е чуло“, добавя той.