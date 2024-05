„Исках костите ми да изпъкват“: Кристина Апългейт разкри, че се е борила с анорексията

К ристина Апългейт и Джейми-Лин Сиглър разказаха за страданието от хранителни разстройства, започнало в тийнейджърските им години.

„Лишавах се от храна в продължение на години“, каза Апългейт в най-новия епизод на MeSsy, нейният подкаст със Сиглър. „Беше мъчение.“

Christina Applegate Reveals She Struggled with Anorexia on 'Married with Children': 'I Wanted My Bones to Be Sticking Out' https://t.co/YxnLMSkNNR