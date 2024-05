Бивш ръководител на платформа за криптовалути е осъден за пране на пари

Б ившият ръководител на платформата за криптовалути "Байненс" Чанпън Чжао бе осъден вчера на четири месеца затвор за пране на пари от съд в Сан Франциско, предаде Франс прес.

Основателят на "Байненс" се призна за виновен пред американското правосъдие миналата година и му бе наложена по-благоприятна присъда в сравнение с трите години затвор, за които настояваше прокуратурата.

Former Binance CEO Changpeng Zhao sentenced to four months in prison https://t.co/jOZHuGUbll