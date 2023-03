Ключова среща: Си Дзинпин ще посети Путин в Москва

П резидентът на Китай Си Дзинпин ще бъде на държавно посещение в Русия на 20-22 март по покана на руския президент Владимир Путин, съобщи пресслужбата на Кремъл.

Според нейни изявления, цитирани от АФП, в разговорите между двамата лидери "ще бъдат обсъдени актуални въпроси за по-нататъшното развитие на всеобхватното партньорство и стратегическото взаимодействие между Русия и Китай". Предвижда се и обмен на мнения в контекста на задълбочаването на руско-китайското сътрудничество на международната сцена. Освен това пресслужбата на Кремъл, цитирана от ТАСС, уточни, че по време на посещението на китайския лидер ще бъдат подписани "редица важни двустранни документи".

Предишната среща на лидерите на четири очи се състоя през септември 2022 г. в Самарканд в рамките на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество. В края на декември 2022 г. в разговори със Си Дзинпин чрез видеоконферентна връзка Путин го покани да дойде на държавно посещение в Москва през пролетта на 2023 г.

По-рано през март Си Дзинпин беше преизбран за трети петгодишен мандат като президент на КНР. В поздравителна телеграма Путин увери, че Москва и Пекин ще продължат да координират действията си по ключови въпроси. Руският президент също така изрази увереност, че той и китайският председател ще гарантират, че сътрудничеството на страните в широк кръг области ще се увеличи.

През октомври, след 20-ия конгрес на Китайската комунистическа партия (ККП), Си Дзинпин беше преизбран и за трети мандат като генерален секретар на ЦК на ККП. Поради това държавното му посещение в Русия ще бъде първото му след преизбирането. Посещението ще се състои малко повече от година след инвазията на Москва в съседна Украйна. Китай се опитва да се представи като неутрална страна в конфликта, но позицията му е критикувана от някои западни лидери като недостоверна и осигуряваща мълчалива подкрепа за Москва.

В документ с позиция от 12 точки относно войната, публикуван миналия месец, Китай призова за диалог и зачитане на териториалния суверенитет на всички държави. Китай и Русия са и стратегически съюзници, като и двете страни често изтъкват това, което наричат партньорство "без граници".

Министерството на външните работи на Пекин не потвърди дали Си планира да проведе и разговор с украинския президент Володимир Зеленски, когато бе запитан на рутинна пресконференция в петък.

В четвъртък външният министър на Китай призова Киев и Москва да възобновят мирните преговори "възможно най-скоро", а Киев заяви, че в разговора е повдигната и темата за важността на териториалната цялост на Украйна.

Пекин "се надява, че всички страни ще запазят спокойствие, ще проявят сдържаност, ще възобновят мирните преговори възможно най-скоро и ще се върнат на пътя на политическото уреждане", заяви китайският външен министър Цин Ган в телефонен разговор с украинския си колега Дмитро Кулеба.

Но опитите на Пекин предизвикаха критики от страна на западните лидери. Според тях Китай е всичко друго, но не и неутрален във войната, поради което не е подходящ да играе ролята на арбитър, съобщи от своя страна „Политико“.

САЩ обвиниха Китай, че предоставя на Русия несмъртоносна "подкрепа" - а според ексклузивни митнически данни, получени от „Политико“, китайски компании са доставили над 1000 щурмови пушки, части за дронове и бронежилетки на руски структури между юни и декември миналата година.