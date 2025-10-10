Конгресът на Перу свали президентът Дина Болуарте от власт

П еруанският конгрес свали от поста президента Дина Болуарте малко след полунощ в петък, отстранявайки я чрез импийчмънт с почти единодушен вот, предаде БТА.

Решението идва на фона на нарастващо обществено недоволство от неспособността ѝ да овладее ширещата се престъпност в страната,

кулминирало след дръзка стрелба на кумбия концерт.

Законодателите гласуваха със 122 на 0 гласа за отстраняването на Болуарте, която беше най-непопулярният перуански президент през последните десетилетия, с рейтинг на одобрение между 2 и 4%. Те се позоваха на конституционна клауза, която позволява обявяването на президентския пост за вакантен на основание „постоянна морална неспособност“. Този ход представлява рязък обрат от страна на десните и центристките партии, които доскоро подкрепяха нейното правителство.

Решението за импийчмънт беше взето по време на среднощно заседание,

само часове след като политически партии от целия спектър призоваха за нейното отстраняване. Болуарте не се яви на заседанието, за да се защити, въпреки поканата на Конгреса. За разлика от осем предишни опита за нейното отстраняване, този път почти всички парламентарни групи изразиха подкрепа.

Основният катализатор за импийчмънта е ескалиращата престъпност. Официалните данни показват, че между януари и средата на август са били убити 6041 души, което е най-големият брой за същия период от 2017 г. насам. Жалбите за изнудване пък са нараснали с 28% през същия период, достигайки 15 989. Президентката Болуарте отчасти обвини за ситуацията нелегалните мигранти и предишни администрации, които „отвориха границите“ без ограничения.

Както законодателите, така и демонстрантите пред сградата на Конгреса избухнаха в ликуване след гласуването.

В предварително записано изявление, разпространено след вота, г-жа Болуарте заяви: „По всяко време призовавах за единство, да работим заедно, да се борим за нашата страна“.

Председателят на Конгреса, Хосе Хери, е следващият по ред да изпълнява длъжността временен президент до общите избори, насрочени за 12 април, освен ако законодателите не изберат нов лидер измежду себе си. Дина Болуарте встъпи в длъжност през декември 2022 г., след като парламентът използва същия механизъм за импийчмънт на нейния предшественик, което подчертава продължаващата политическа нестабилност в страната.

Политическата сцена в Перу отдавна е белязана от честа смяна на ръководството и институционална нестабилност. Тази тенденция се подчертава от факта, че през декември 2022 г. Дина Болуарте встъпи в длъжност като президент, след като парламентът използва конституционния механизъм за импийчмънт, за да отстрани нейния предшественик. Нейното избиране дойде на фона на дълбоки обществени разделения, а самата тя скоро се изправи пред значителни предизвикателства и бързо спадаща популярност. По време на мандата си, президентката Болуарте стана един от най-непопулярните перуански лидери през последните десетилетия, като нейният рейтинг на одобрение варираше между 2 и 4%.

Скандалната Дина Болуарте

Дина Болуарте е в центъра на публично разследване, свързано с възможно незаконно обогатяване и недеклариране на луксозни часовници, включително марка „Ролекс“. Разследването започна след публикации във вестници относно произхода на нейните скъпи аксесоари. Като част от това разследване, през март 2024 г. перуанските власти извършиха обиск в дома ѝ в търсене на доказателства. Властите заявиха, че акцията е била с цел претърсване и изземване на тези часовници. Правителството на Перу осъди този обиск като „непропорционален и противоконституционен“.