Конфискуваха луксозните автомобили на братята Тейт (ВИДЕО)

Р умънските власти конфискуваха колекцията от луксозни автомобили на братята Андрю и Тристан Тейт, съобщи Yahoo Finance.

Това се случи дни, след като Андрю беше поставен под домашен арест заради нови обвинения в трафик на хора.

Полицията нахлу в дома на Андрю Тейт в Румъния заради нови обвинения, включващи непълнолетни

37-годишният Андрю и 36-годишният му брат Тристан, бивши кикбоксьори и двойни британско-американски граждани с милиони последователи в социалните мрежи очакват съдебен процес в Румъния заедно с две жени. Те са обвинени в трафик на хора и създаване на престъпна група за експлоатация на жени. Андрю Тейт също е обвинен в изнасилване по това дело.

Арестуваха Андрю Тейт и брат му по обвинения за сексуални престъпления

Луксозните автомобили, конфискувани от дома на братята близо до Букурещ, включват „Ферари“, „Ламборгини“, „Мерцедес-Бенц“, „Макларън“ и по-скромно изглеждаща класическа червена „Лада“. Конфискуването стана два дни, след като румънската агенция за борба с организираната престъпност DIICOT нахлу в четири жилища в Букурещ и близкия окръг Илфов и задържа шестима души, сред които и братята Тейт. Служителите конфискуваха и хиляди долари в брой, лаптопи и дискове за съхранение на данни.

Andrew Tate has had literally all his supercars seized by Romanian authorities - 34 in total. pic.twitter.com/iGcAxA97tm