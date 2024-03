Арестуваха Андрю Тейт и брат му по обвинения за сексуални престъпления

П ротиворечивият инфлуенсър Андрю Тейт и брат му са били арестувани в Румъния по обвинения в сексуални престъпления в Обединеното кралство, съобщи полицията, цитирана от АФП.

В изявление на полицията се казва, че е изпълнила "две европейски заповеди за арест, издадени от съдебните власти на Обединеното кралство за извършване на сексуални престъпления, за експлоатация на хора на територията на Обединеното кралство".

Говорителят на Тейт заяви, че братята са били задържани. Те очакват съдебен процес в Румъния по отделни обвинения в трафик на хора, изнасилване и създаване на престъпна група за сексуална експлоатация на жени.

