Междузвездна комета или извънземна сонда? „Хъбъл“ прави най-ясната снимка досега

„Никой не знае откъде точно идва кометата. Все едно да зърнеш куршум само за хилядна от секундата"

12 август 2025, 11:43
Междузвездна комета или извънземна сонда? „Хъбъл" прави най-ясната снимка досега
Е кип астрономи засне най-детайлната досега снимка на неочакваната междузвездна комета 3I/ATLAS, използвайки изключително прецизната оптика на космическия телескоп „Хъбъл“ на НАСА.

Професорът по теоретична физика Ави Льоб от Харвард твърди, че 3I/ATLAS може да е изкуствено създаден обект – например сонда от извънземна цивилизация.

„Ретроградната орбитална равнина на 3I/ATLAS около Слънцето се намира на 5 градуса от тази на Земята... Вероятността за това съвпадение от всички случайни ориентации е 0,2 процента“, каза Льоб.

Професор от Харвард твърди, че комета всъщност е сонда на извънземни

Льоб смята още, че размерът (около 20 км според някои оценки), липсата на кометни газове и необичайно близко преминаване край Венера, Марс и Юпитер са твърде малко вероятни за случаен обект.

Други учени обаче са скептични. Ричард Мойсъл от Европейската космическа агенция подчертава, че наблюденията напълно съответстват на естествен обект с много слаба кометна активност, произхождащ вероятно от орбита около звезда в нашата галактика.

„Няма признаци, сочещи към неестествен произход на 3I/ATLAS в наличните наблюдения“, заяви Мойсъл.

„Хъбъл“ е част от мрежа космически телескопи, които наблюдават обекта и събират данни за неговите размери и физически характеристики. Макар кометата да не представлява опасност за Земята, тези наблюдения подпомагат мисията на НАСА за откриване и проследяване на обекти, преминаващи близо до нашата планета, пише НАСА.

Данните от „Хъбъл“ позволяват по-точна оценка на твърдото, ледено ядро на кометата – горната граница на диаметъра му е около 5,6 км, но може да бъде и значително по-малко, около 320 м. Дори с този телескоп ядрото остава невидимо, но наблюденията показват струя прах, изхвърлена от страната, нагрята от Слънцето, както и намек за прашна опашка. Скоростта на загуба на прах е сходна с тази на други комети, наблюдавани на разстояние около 480 милиона километра от Слънцето.

Голямата разлика е, че този „гост“ идва от друга звездна система. 3I/ATLAS се движи през Слънчевата система със скорост от 209 000 км/ч – рекорд за обект от този тип. Според учените тя вероятно е странствала милиарди години в междузвездното пространство, ускорявана от гравитационни взаимодействия със звезди и мъглявини.

„Никой не знае откъде точно идва кометата. Все едно да зърнеш куршум само за хилядна от секундата и да се опиташ да проследиш траекторията му назад“, казва Дейвид Джуит от Калифорнийския университет в Лос Анджелис. Той смята, че 3I/ATLAS е част от досега неуловена популация космически реликви, които тепърва ще се откриват благодарение на новите инструменти за наблюдение.

Кометата беше забелязана на 1 юли 2025 г. от телескопа ATLAS, част от финансираната от НАСА система за ранно предупреждение, разработена от Хавайския университет.

Очаква се 3I/ATLAS да достигне най-близката си точка до Слънцето на 29 октомври, когато ще бъде невидима от Земята, и да се появи отново в началото на декември. До септември обектът ще може да се наблюдава с наземни телескопи, а през това време екипи от цял свят ще събират възможно най-много данни за неговите свойства и поведение.

„Тези данни ще ни помогнат да разберем от какво е направен обектът и ще ни дадат ценни улики за природата на далечни планетарни системи“, обобщава Мойсъл.

Източник: NASA, Newsweek    
Междузвездна комета Космически телескоп Хъбъл Извънземен обект Произход на кометата NASA
