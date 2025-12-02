Свят

Коледа в Белия дом: Мелания срещу Джил – чии украси блестят повече

Мелания Тръмп представи коледната украса на Белия дом за 2025 г. с тема „Домът е там, където е сърцето“, вдъхновена от 250-ата годишнина на САЩ и сравнявана широко с миналогодишната визия на Джил Байдън

2 декември 2025, 16:22
Коледа в Белия дом: Мелания срещу Джил – чии украси блестят повече
Източник: БТА

П ървата дама Мелания Тръмп представи коледната украса и темата на Белия дом за 2025 г., озаглавена "Домът е там, където е сърцето".

Декорацията отдава почит към предстоящата 250-а годишнина от подписването на Декларацията за независимостта и основаването на Съединените щати, а цветовата гама е в традиционните за страната червено, бяло и синьо.

Така тазгодишната коледна украса се сравнява с тази на бившата първа дама Джил Байдън от 2024 г., пише Newsweek.

  • Защо това е важно

До средата на XX век коледната украса в Белия дом е била сравнително скромна. През 1961 г. първата дама Джаки Кенеди за първи път въвежда официална празнична тема. Това е традиция, която впоследствие се превръща в стандарт за всички първи дами.

Днес именно първата дама се асоциира най-тясно с празничната визия на Белия дом. Украсата понякога предизвиква и бурни реакции. Миналата година декорацията на Джил Байдън беше осмяна в социалните мрежи от републиканци, които я нарекоха "клоунска" и "циркова".

Мелания Тръмп също е имала своя дял от полемики, от зловещо червените коледни дървета през 2018 г. до изтеклия запис, в който тя изразява неприязън към празника.

На този фон продължава и дългогодишното съперничество между семейства Байдън и Тръмп, отражение на поляризацията в американското общество.

  • Какво трябва да знаем

Тазгодишната украса бележи първия празничен сезон на Мелания Тръмп в Белия дом след преизбирането на президента Доналд Тръмп в края на 2024 г.

В официално прессъобщение тя заявява:

"Постоянното движение ме научи, че домът не е просто физическо пространство, а топлината и уютът, които нося в себе си, независимо къде се намирам."

Според Белия дом темата е вдъхновена от "радостите, трудностите и непрестанното движение, свързани с майчинството и работата".

Мелания Тръмп работи с дизайнера Ерве Пиер за реализиране на визията. Украса включва 51 коледни дръвчета, 75 венци, над 200 метра гирлянди, повече от 10 000 пеперуди и джинджифил за сладкарските композиции.

Официалното коледно дърво в Синята зала е украсено със златни звезди в чест на военнослужещите и техните семейства. Сред акцентите е и портрет на Доналд Тръмп, изграден от Lego.

Цветовата палитра е богата - червено, бяло, синьо, сребърно и зелено. Декорацията има традиционен стил, но включва и мотиви, свързани с важни предстоящи събития, като 250-ата годишнина от Декларацията за независимостта.

  • Как беше през 2024 г.

Миналата година Джил Байдън избра темата "Сезон на мир и светлина". Според Белия дом украсата е била "вдъхновена от духа на добрата воля, благодарността и отворените врати на президентския дом".

Коледното дърво в Червената зала беше украсено с бели хартиени гълъби, носещи червени пликове с послания за мир, а дървото в Синята зала с имената на всички американски щати и територии.

Въпреки традиционния стил, някои елементи бяха по-ярки и дръзки.

  • Какво казват

Мелания Тръмп, в прессъобщение за тазгодишната украса:

"Тази Коледа нека празнуваме любовта, която носим в себе си, и да я споделим със света около нас. Където и да сме, можем да създадем дом, изпълнен с грация, светлина и безкрайни възможности."

Джо и Джил Байдън, в свое последно празнично послание през 2024 г.:

"В последния ни празничен сезон в Белия дом се водим от ценности, които смятаме за свещени - вяра, семейство, служба към родината, доброта и силата на общността и връзките между хората."

  • Какво предстои

Мелания Тръмп ще бъде първа дама още три коледни сезона и вероятно ще прави различни избори за празничната тема през следващите години.

Вижте в нашата галерия: Мелания Тръмп посрещна коледното дърво на Белия дом

Мелания Тръмп посрещна коледното дърво на Белия дом
25 снимки
Мелания Тръмп посрещна коледното дърво на Белия дом
Мелания Тръмп посрещна коледното дърво на Белия дом
Мелания Тръмп посрещна коледното дърво на Белия дом
Мелания Тръмп посрещна коледното дърво на Белия дом
Източник: Newsweek    
Коледна украса Белия дом Мелания Тръмп Джил Байдън Първа дама Политическо съперничество Американска политика Празнични традиции Декларация за независимостта Поляризация
