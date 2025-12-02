Коледа в Белия дом: Мелания срещу Джил – чии украси блестят повече

П ървата дама Мелания Тръмп представи коледната украса и темата на Белия дом за 2025 г., озаглавена "Домът е там, където е сърцето".

Декорацията отдава почит към предстоящата 250-а годишнина от подписването на Декларацията за независимостта и основаването на Съединените щати, а цветовата гама е в традиционните за страната червено, бяло и синьо.

Така тазгодишната коледна украса се сравнява с тази на бившата първа дама Джил Байдън от 2024 г., пише Newsweek .

🎄 Under the gaze of President Lincoln’s portrait, the East Room shines with stunning Christmas trees, decked in crimson and gold.



✨ Garland, candlelight, and patriotism fill the air - the White House never looked more magical.



📍White House East Room | Christmas 2025 pic.twitter.com/zPFpgl2Mvr — LindellTV (@RealLindellTV) December 1, 2025

Защо това е важно

До средата на XX век коледната украса в Белия дом е била сравнително скромна. През 1961 г. първата дама Джаки Кенеди за първи път въвежда официална празнична тема. Това е традиция, която впоследствие се превръща в стандарт за всички първи дами.

Днес именно първата дама се асоциира най-тясно с празничната визия на Белия дом. Украсата понякога предизвиква и бурни реакции. Миналата година декорацията на Джил Байдън беше осмяна в социалните мрежи от републиканци, които я нарекоха "клоунска" и "циркова".

Мелания Тръмп също е имала своя дял от полемики, от зловещо червените коледни дървета през 2018 г. до изтеклия запис, в който тя изразява неприязън към празника.

На този фон продължава и дългогодишното съперничество между семейства Байдън и Тръмп, отражение на поляризацията в американското общество.

🚨 JUST IN: Americans are LOVING Melania Trump's 2025 White House Christmas decorations



"Over 25,000 feet of ribbon, more than 2,000 strands of lights, 120 pounds of gingerbread, and over 700 feet of garland! 51 Christmas trees and and 75 wreaths." 🇺🇸🎄 pic.twitter.com/B5IlRceJbR — Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 1, 2025

Какво трябва да знаем

Тазгодишната украса бележи първия празничен сезон на Мелания Тръмп в Белия дом след преизбирането на президента Доналд Тръмп в края на 2024 г.

В официално прессъобщение тя заявява:

"Постоянното движение ме научи, че домът не е просто физическо пространство, а топлината и уютът, които нося в себе си, независимо къде се намирам."

Според Белия дом темата е вдъхновена от "радостите, трудностите и непрестанното движение, свързани с майчинството и работата".

Мелания Тръмп работи с дизайнера Ерве Пиер за реализиране на визията. Украса включва 51 коледни дръвчета, 75 венци, над 200 метра гирлянди, повече от 10 000 пеперуди и джинджифил за сладкарските композиции.

Официалното коледно дърво в Синята зала е украсено със златни звезди в чест на военнослужещите и техните семейства. Сред акцентите е и портрет на Доналд Тръмп, изграден от Lego.

Цветовата палитра е богата - червено, бяло, синьо, сребърно и зелено. Декорацията има традиционен стил, но включва и мотиви, свързани с важни предстоящи събития, като 250-ата годишнина от Декларацията за независимостта.

The White House is ringing in the holidays, unveiling on Monday its annual Christmas decor theme: “Home is Where the Heart is.”



The decorations are an ode to the “enduring American spirit of generosity, patriotism and gratitude,” the White House said.



Take a look at the White… pic.twitter.com/jOuTdWBAVr — The Hill (@thehill) December 1, 2025

Как беше през 2024 г.

Миналата година Джил Байдън избра темата "Сезон на мир и светлина". Според Белия дом украсата е била "вдъхновена от духа на добрата воля, благодарността и отворените врати на президентския дом".

Коледното дърво в Червената зала беше украсено с бели хартиени гълъби, носещи червени пликове с послания за мир, а дървото в Синята зала с имената на всички американски щати и територии.

Въпреки традиционния стил, някои елементи бяха по-ярки и дръзки.

The White House 2025 Christmas decorations are now public. pic.twitter.com/Ujl4K1teXx — Andrew Leyden (@PenguinSix) December 1, 2025

Какво казват

Мелания Тръмп, в прессъобщение за тазгодишната украса:

"Тази Коледа нека празнуваме любовта, която носим в себе си, и да я споделим със света около нас. Където и да сме, можем да създадем дом, изпълнен с грация, светлина и безкрайни възможности."

Джо и Джил Байдън, в свое последно празнично послание през 2024 г.:

"В последния ни празничен сезон в Белия дом се водим от ценности, които смятаме за свещени - вяра, семейство, служба към родината, доброта и силата на общността и връзките между хората."

It’s beginning to look a lot like Christmas at the .@WhiteHouse as the First Lady welcomes the 25 foot tree from Michigan and will be adorned in the blue room!



.@FLOTUS always does a beautiful job orchestrating the decorations. pic.twitter.com/QCb5Qph8KV — Erica 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (@EricaRN4USA) November 24, 2025

Какво предстои

Мелания Тръмп ще бъде първа дама още три коледни сезона и вероятно ще прави различни избори за празничната тема през следващите години.