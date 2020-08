Кой ще възстановява Ливан след взрива

С едмица след като унищожителния взрив разруши пристанището на ливанската столица Бейрут и повреди стотици сгради, църквите и джамиите в района все още изпълняват молебени и погребални служби. Най-малко 171 души загинаха, хиляди са ранени, а над 300 000 останаха бездомни на фона на повторно разпространение на Ковид-19 и засегната здравна система.

Междувременно, по неясни причини властите спряха издирвателните мисии без да предупредят близки на хора, които са смятани за изчезнали, а най-вероятно се намират под руините на повалените къщи, магазини, ресторанти и офиси.

Трагедията предизвика незабавна реакция сред местните хора и ливанската диаспора в чужбина, като се събират дарения, изпращат се храни, завивки и продукти от първа необходимост за всички, които в момента живеят буквално на улицата. Но солидарността между ливанските не може да скрие по-големия колапс над държавата.

Взривът е унищожителна кулминация на близо едногодишната политическа и икономическа криза, в която паднаха две правителства, а по-голямата част от населението изпадна в бедност и нужда от хуманитарна помощ. Една от прогнозите предвижда, че самият взрив може да заличи 25% от БВП на Ливан.

"You can’t breathe clean air, can't swim in the sea, you have no electricity, no streetlights, you don't know if food will poison you. You can't get a job, can't open a business. Nothing is stable. The blast was the last straw. I have nothing to stay for." https://t.co/rgz8gxBX0p