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Кой е Нидал Хасан - мъжът, чиято екзекуция САЩ планират да излъчват на живо

Пентагонът планира първото в историята публично излъчване на смъртно наказание на екзекуторския стрелкови взвод, което предизвиква остри политически и правни спорове в САЩ

Стела Христова Стела Христова

10 октомври 2026, 19:57
Кой е Нидал Хасан - мъжът, чиято екзекуция САЩ планират да излъчват на живо
Нидал Хасан   
Източник: АР/БТА

М инистерството на отбраната на САЩ планира да излъчи в интернет екзекуцията на осъден убиец – ход, който предизвика критики от целия политически спектър.

Пентагонът планира публично излъчване на първата си екзекуция чрез разстрел от десетилетия

Бившият майор от американската армия Нидал Хасан трябва да бъде екзекутиран от разстрелен взвод на 3 декември. Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че показването на екзекуцията онлайн ще послуги като възпиращ фактор срещу бъдещи нападения, пише ВВС.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че одобрява плана, но все пак предстои да бъде взето окончателно решение. Ако то бъде осъществено по план, това ще бъде първото излъчване на американска екзекуция в историята.

Решението да бъде показана смъртта в детайли доведе до осъждане и въпроси относно законността на инициативата.

  • Кой ще бъде екзекутиран?

Нидал Хасан, бивш майор от американската армия и психиатър от Вирджиния, трябва да бъде умъртвен на 3 декември.

Джон Галигън, цивилен адвокат, съветващ Хасан, заяви, че той е бил първият човек, който е уведомил Хасан за дата на присъдата му, след като е видял публикация за нея в социалните мрежи от главния говорител на Пентагона тази седмица.

Галигън сподели пред BBC, че събитието се третира като "карнавал" и е "най-близкото нещо до манталитет на тълпа за линчуване, каквото сме виждали в миналото".

  • Кой е Хасан и какъв е бил мотивът му?

Хасан, родом от Вирджиния, признава, че е застрелял смъртоносно 13 безоръжни войници в претъпкана медицинска сграда във Форт Хууд, американска военна база в Тексас, през 2009 г.

По време на военния съд през 2013 г. той заявява, че е смятал, че защитава мюсюлманите и талибаните в Афганистан от американската армия.

Хасан е прострелян по време на атаката и в момента използва инвалидна количка.

Пентагонът ще излъчва на живо екзекуцията на убиеца от „Форт Худ“

  • Какво се случи във Форт Хууд?

Убийствата от 5 ноември 2009 г. са най-кръвопролитното нападение извън бойни действия срещу американска военна база в историята.

В допълнение към 13-те загинали военнослужещи, при атаката са ранени още 32 души.

  • Може ли всеки да гледа екзекуцията?

Остава неясно дали ще бъдат въведени ограничения на живото предаване, които да ограничат кръга от зрители. Правилата за изпълнение на екзекуциите и достъпа до тях варират в различните щати, а армията също има свои собствени разпоредби.

Редица щати изискват някаква форма на публично наблюдение на екзекуциите. Много от тях задължават присъствието на журналисти. Някои щати позволяват на осъдения да кани хора, а други дават възможност на обикновени граждани да се включат като доброволци свидетели.

Според Армейския регламент 190-55 на САЩ, който урежда военните екзекуции, само определени категории лица, като журналисти и близки, имат право да присъстват. Лицата под 18 години са изключени.

Критиците на плана за пряко излъчване на смъртта на Хасан отбелязват, че ще бъде трудно, ако не и невъзможно, децата да бъдат възпрени да я гледат на живо или на запис впоследствие.

Един от оцелелите от атаката във Форт Хууд заяви пред BBC, че се противопоставя на излъчването поради опасения относно посланието, което то може да отправи към младите хора.

Алонзо Лънсфорд, бивш сержант от американската армия, прострелян седем пъти, смята, че екзекуцията трябва да бъде достъпна единствено за жертвите и техните семейства.

"Що се отнася до семействата на загиналите, семействата на оцелели и самите оцелели, да, мисля, че трябва да можем да я гледаме без цензура", коментира той.

Доналд Тръмп одобри екзекуция чрез разстрел

Миналата година в 17 държави са извършени над 2700 екзекуции, но само две от тях са ги провели публично.

Според „Амнести Интернешънъл“ през 2025 г. в Иран са регистрирани 11 публични екзекуции, а в Афганистан – още шест.

  • Законно ли е излъчването на екзекуция на живо?

В петък ООН предупреди, че излъчването на екзекуцията на живо би "представлявало форма на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание", забранено от международното право.

Говорителят на ООН Стефан Дужарик заяви по време на пресконференция в Ню Йорк в петък, че "възможността... правителство да екзекутира някого публично или пред камери на живо, честно казано, е отвратителна".

Все още не е ясно как или къде американската армия планира да излъчва стрийма, нито дали това би нарушило американските закони или разпоредби. Във всеки случай се очакват правни оспорвания.

Truth Social, платформата за социални медии, собственост на президента Тръмп, няма функция за видео стрийминг на живо за потребителите.

Белият дом поддържа официални профили и канали в най-използваните онлайн платформи, които поддържат видеоизлъчване на живо, а именно Meta, YouTube, TikTok и X.

Всички тези платформи забраняват не само насилствените изображения и видеоклипове, но и тези, които показват смърт или по друг начин прославят и третират насилието като спектакъл.

Meta – собственик на Instagram, Facebook и Threads – изрично забранява всякакво предаване на живо на смъртно наказание.

YouTube, собственост на Google, забранява цялото "насилническо или кърваво съдържание, предназначено да шокира или отврати зрителите", но посочва, че могат да бъдат правени изключения за "съдържание, представляващо обществен интерес".

TikTok има сходна пълна забрана. Нейната политика гласи: "Не разрешаваме изключително графично, насилствено или смущаващо съдържание – особено когато то може да причини емоционален стрес на зрителите." Това включва "момента на смъртта на даден човек" и "прострелването на индивид".

Преди две седмици TikTok актуализира своята политика, за да включи възможно изключение от забраната за графично съдържание, което е от "обществен интерес".

  • Защо се планира публична екзекуция сега?

Няколко щати в САЩ позволяват смъртното наказание да се изпълнява чрез разстрел или на стол.

Повечето екзекуции се извършват чрез смъртоносна инжекция с множество медикаменти. В момента обаче тези препарати са в недостиг поради опасенията на фармацевтичните компании относно тяхното приложение.

Нещо повече, наскоро опитът за екзекуция на осъдената убийца Криста Пайк в Тенеси се провали по причини, които все още се разследват. Някои поставят под въпрос годността на използваните медикаменти.

В следствие на неуспешната екзекуция на Пайк, официалните лица обсъждат какви други методи са на разположение за умъртвяване на осъдените затворници.

На 5 октомври – пет дни след провалените инжекции на Пайк – Пентагонът обяви, че Хасан ще бъде екзекутиран чрез разстрел. Тръмп одобри плана и заяви, че подкрепя и излъчването му на живо, въпреки че окончателно решение все още не е взето.

Междувременно вицепрезидентът Джей Ди Ванс изрази съмнение, че това ще се случи, като отбеляза, че не е сигурен и при всички положения няма намерение да го гледа.

  • Кога е била последната публична екзекуция в САЩ?

Според Информационния център за смъртното наказание, който следи екзекуциите в САЩ, последното публично екзекутиране в страната е било убийството на Роско "Червения" Джаксън, извършено пред около 500 души в сграда в Мисури.

Най-скорошното широко гледано и забележително събитие се провежда в Кентъки през 1936 г. Рейни Битеа, осъден за изнасилване, е обесен пред публика на открито, оценена на около 20 000 души.

Екзекуцията на Хасан би била първата от американската армия насам от 1961 г. и първата чрез разстрел след Втората световна война.

Редник от американската армия е обесен през 1961 г., след като е осъден за изнасилването на 11-годишно австрийско момиче.

Млад дезертьор от американската армия умира от разстрел през януари 1945 г. по време на последните месеци на Втората световна война.

Редактор: Стела Христова
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