Любопитно

Повече, отколкото сме си представяли: „Хъбъл“ разкри над 6000 извънземни свята

Когато мисията стартира през 1990 г., човечеството не познаваше нито една планета извън пределите на Слънчевата система

12 май 2026, 09:52
К осмическият телескоп „Хъбъл“ достигна зашеметяващ крайъгълен камък в историята на астрономията – откриването на повече от 6000 потвърдени екзопланети. Когато мисията стартира през 1990 г., човечеството не познаваше нито една планета извън пределите на Слънчевата система. Днес учените вече разполагат с данни за атмосферите и състава на хиляди далечни светове, съобщава The Post.

Съвместната мисия на НАСА и Европейската космическа агенция (ЕКА) продължава неуморното търсене на планети в дълбокия Kосмос, с надеждата един ден да открие свят, подобен на Земята. Благодарение на своята прецизност и способността да наблюдава в ултравиолетовия спектър, „Хъбъл“ успя да надникне в атмосферите на екзопланети, проследявайки изпаряващи се газове и разкривайки екзотични небесни тела, каквито не съществуват в нашата система.

„Над 6000 свята и бройката продължава да расте!“, обявиха от НАСА в официално изявление. От агенцията подчертават, че всяко ново откритие разширява познанията ни за галактиката и ни приближава до отговорите на най-древните въпроси на човечеството.

Според доклада, разнообразието сред новооткритите планети е изумително:

  • „Горещи Юпитери“: Гигантски планети с изключително високи температури.
  • Мистериозни „Супер-Земи“: Скалисти светове, по-големи от нашата планета.
  • Странни форми: Планети с формата на топка за американски футбол, такива, които буквално се изпаряват в космоса, и светове, тъмни като пресен асфалт.

Днес „Хъбъл“ работи в екип с новото поколение обсерватории на НАСА, включително мощния „Джеймс Уеб“ (Webb), TESS и предстоящия телескоп „Нанси Грейс Роман“. Заедно те се опитват да разберат от какво са направени тези планети, как еволюират и дали някои от тях не крият условия за живот.

„Докато празнуваме 6000 потвърдени екзопланети, ние вече гледаме към следващите 6000 и към откритията, които все още ни чакат отвъд космическия хоризонт“, добавят от НАСА.

Източник: The Post    
Космически телескоп Хъбъл Екзопланети Откриване на планети НАСА Европейска космическа агенция Атмосфери на екзопланети Далечни светове Астрономия Телескоп Джеймс Уеб Търсене на живот
