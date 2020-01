Климатична катастрофа: Температурата на океаните е рекордно висока

Температурата в световните океани достигна ново рекордно ниво през 2019 г., показвайки "неопровержимо и ускоряващо" загряване на планетата, пише The Guardian.

Ядрена гробница на САЩ е заплашена от глобалното затопляне

Световните океани са най-ясната мярка за извънредната ситуация с климата, тъй като те поемат повече от 90% от топлината, улавяна от парниковите газове, излъчвани при изгарянето на изкопаеми горива, унищожаването на горите и други човешки дейности.

Русия откри ползи в климатичните промени

Новият анализ показва, че последните пет години са първите пет най-топлите години, регистрирани в океана, а последните 10 години са и първите 10 най-топли. Количеството топлина, което се добавя към океаните е еквивалентно на всеки човек на планетата, който експлоатира 100 микровълнови денонощно.

Oceans are as hot as humans have known them and we’re to blame https://t.co/eh66VqntDJ

Горещите океани водят до по-силни бури и нарушават водния цикъл, което означава повече наводнения, суши и горски пожари, както и неумолимо покачване на морското равнище. По-високите температури също вредят на живота в моретата, като броят на морските горещи вълни се увеличава рязко.

Най-често срещаната мярка за глобално отопление е средната температура на повърхностния въздух, тъй като тук живеят хората. Но природните климатични явления като събития в Ел Ниньо означават, че това може да бъде доста различно от година на година.

Рекордно топло в Норвегия, идва ли нова ледена епоха

"Океаните са в действителност това, което ви показва колко бързо се затопля Земята", казва проф. Джон Абрахам от университета "Сейнт Томас" в Минесота, САЩ, и един от екипа, който стои зад новия анализ. "Използвайки океаните, ние виждаме постоянен, непрекъснат и ускоряващ се темп на затопляне на планетата Земя. Това е ужасна новина", допълва още той.

ЮУстановихме, че 2019 г. беше не само най-топлата година, тя показа най-голямото едногодишно увеличение за цялото десетилетие, отрезвяващо напомняне, че нагряването на планетата, причинено от човека, продължава да се ускорява", казва проф. Майкъл Ман от Университета на Пенсилвания, САЩ и друг член на екипа.

Анализът, публикуван в списанието Advances In Atmospheric Sciences, използва данни от океана от всеки наличен източник. Повечето данни са от 3800 свободно плаващи шамандури, разпръснати из океаните, но също и от торпедоподобни батитермографи, пуснати от кораби в миналото.

Climate change & nutrient pollution are driving the oxygen from our oceans & threatening many species of fish



That's the conclusion of the biggest study of its kind



Around 700 ocean sites are now suffering from low oxygen, compared with 45 in the 1960s https://t.co/Fjdow9JmTt