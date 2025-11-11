Свят

Украйна ще бъде домакин на среща на ЕС за пробив в кандидатурата ѝ за членство

Дипломатите търсят начини да ускорят процеса въпреки ветото на унгарския премиер Виктор Орбан

11 ноември 2025, 17:17
Украйна ще бъде домакин на среща на ЕС за пробив в кандидатурата ѝ за членство
Източник: iStock/Getty Images

В исши европейски министри ще пътуват до Украйна следващия месец като знак на подкрепа за кандидатурата на страната за членство в Европейския съюз, в момент, когато съюзниците търсят начини да заобиколят забавянията, причинени от противопоставянето на Унгария.

Неофициалната среща на министрите по европейските въпроси ще се проведе в западния украински град Лвов на 10 и 11 декември, според покана, изпратена до европейските столици в понеделник. Писмото е подписано съвместно от Дания, която в момента държи ротационното председателство на Съвета на ЕС, и от заместник-премиера на Украйна Тарас Качка.

"Основното внимание на обсъжданията ще бъде напредъкът на Украйна по пътя ѝ към членство в ЕС", се посочва в документа. "Срещата ще предостави възможност да се направи преглед на постигнатите резултати, да се споделят размишления за следващите стъпки и да се потвърди политическата подкрепа за усилията на Украйна в реформите и интеграцията."

"Като се събираме в Украйна, ще изпратим ясно и обединено политическо послание, че бъдещето на Украйна е в рамките на ЕС", добавя писмото.

Урсула фон дер Лайен и още 15 еврокомисари са в Киев

Плановете за срещата в Лвов идват на фона на трудности в Брюксел да изпълни обещанията за директна подкрепа към Украйна. През последните месеци предложението за отпускане на заем в размер на 140 милиарда евро, финансиран със замразени руски активи, остава блокирано поради възражения от Белгия.

Украйна получи статут на кандидат за членство в блока през 2022 г. и проведе широки икономически, съдебни и антикорупционни реформи, въпреки войната, която Русия води на територията ѝ. Въпреки това унгарският премиер Виктор Орбан е заявил, че ще блокира присъединяването на Украйна, което изисква единодушна подкрепа от всички държави членки на ЕС, като задържа формалното откриване на преговорните глави.

Фон дер Лайен и Борел пристигнаха в Украйна

Предложенията за промяна на правилата и позволяване на процеса да продължи с квалифицирано мнозинство все още не са намерили достатъчна подкрепа. Вместо това, според двама служители, цитирани от POLITICO, текущият план е да се гарантира, че Украйна, заедно с Молдова, може да започне работа по следващия кръг реформи, без да чака формално одобрение. Подходът се нарича "предварително стартиране" (frontloading).

Това би поставило Киев в позиция да действа бързо. Орбан ще се изправи пред труден изпит догодина, когато унгарците гласуват на парламентарни избори, които трябва да се проведат най-късно до април 2026 г. Управляващата му партия "Фидес" изостава в проучванията в полза на проевропейския опозиционен политик Петер Магяр и неговия алианс TISZA.

"Идеята е да се направи колкото се може повече, без да се чака", каза един от служителите, пожелал анонимност, за да говори свободно. "След това, когато Унгария вече няма вето, можем да продължим без забавяния."

Отбелязвайки положителен доклад за напредъка на реформите на страната от Брюксел, украинският президент Володимир Зеленски заяви миналата седмица, че Украйна ще стане пълноправен член "по справедлив начин, когато страната се защитава сама и когато войната свърши".

Източник: Politico    
Членство на Украйна в ЕС Разширяване на ЕС Виктор Орбан Унгарско вето Среща в Лвов Процес на присъединяване Реформи в Украйна Политическа подкрепа Европейски министри Предварително стартиране
Последвайте ни

По темата

Разпитаха Димитър Любенов в съда за смъртоносната катастрофа на Околовръстното шосе в София: Писах СМС на жена ми, не внимавах 4-5 секунди

Разпитаха Димитър Любенов в съда за смъртоносната катастрофа на Околовръстното шосе в София: Писах СМС на жена ми, не внимавах 4-5 секунди

Руски държавни медии: Нова крилата ракета може да унищожи цял американски щат

Руски държавни медии: Нова крилата ракета може да унищожи цял американски щат

Откриха нов изненадващ страничен ефект от ваксините срещу COVID-19

Откриха нов изненадващ страничен ефект от ваксините срещу COVID-19

Голям турски военен самолет се разби между Грузия и Азербайджан

Голям турски военен самолет се разби между Грузия и Азербайджан

Средният осигурителен доход достига нов връх през септември

Средният осигурителен доход достига нов връх през септември

pariteni.bg
Toyota показа новия Hilux: за пръв път на ток, има още хибрид, бензин и дизел

Toyota показа новия Hilux: за пръв път на ток, има още хибрид, бензин и дизел

carmarket.bg
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Ексклузивно

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Преди 11 часа
<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
Ексклузивно

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

Преди 10 часа
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Ексклузивно

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Преди 11 часа
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Ексклузивно

Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

Преди 10 часа

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Полицията хвана 171 нарушители с електрически тротинетки само за 4 часа

Полицията хвана 171 нарушители с електрически тротинетки само за 4 часа

България Преди 47 минути

"В рамките на около общо 4 часа са проверени повече от 480 водачи на индивидуални електрически превозни средства"

Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо в центъра на скандал с неплатена хотелска сметка - ето какво се случи

Свят Преди 49 минути

Португалският треньор е обвинен, че е напуснал Турция, оставяйки след себе си неплатена сметка от близо 750 хиляди евро в луксозен хотел в Истанбул

Русия: Примирието около Запорожката АЕЦ приключи

Русия: Примирието около Запорожката АЕЦ приключи

Свят Преди 1 час

И двата електропровода към централата са възстановени

Русия се включи в атаките на Тръмп срещу "Би Би Си"

Русия се включи в атаките на Тръмп срещу "Би Би Си"

Свят Преди 1 час

Посолството на Москва в Лондон заяви, че "идеологическата догма е заменила журналистическата етика" в корпорацията

Принцеса Кейт със специална поява на Деня на примирието (СНИМКИ)

Принцеса Кейт със специална поява на Деня на примирието (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

Принцесата на Уелс почете паметта на героите в трогателна служба във Великобритания

Жечо Станков: Количествата горива са достатъчни

Жечо Станков: Количествата горива са достатъчни

България Преди 1 час

На първо място е сигурността на доставките на достъпни цени – това е гарантирано, заяви министърът

<p>Кометата Борисов&nbsp;достига най-близката си точка до Земята</p>

Кометата C/2025 V1 (Борисов) достига най-близката си точка до Земята

Технологии Преди 1 час

Новооткритата комета със сигурност е възникнала в рамките на Слънчевата система

8 холивудски звезди, които избраха да остаряват без корекции

8 холивудски звезди, които избраха да остаряват без корекции

Любопитно Преди 1 час

Вижте звездите, които избраха да се откажат от пластичната хирургия и да остареят естествено

Пребиха човек насред Стара Загора посред бял ден

Пребиха човек насред Стара Загора посред бял ден

България Преди 2 часа

Работата по случая продължава

Ужасно време, торнадо и страшни бури в Турция

Ужасно време, торнадо и страшни бури в Турция

Свят Преди 2 часа

Пороят, започнал тази сутрин в района на град Фоча, окръг Измир, причини наводнения

Сали Къркланд

Почина легендарната холивудска актриса Сали Къркланд

Любопитно Преди 2 часа

Само преди няколко дни беше съобщено, че тя е приета в хоспис в Палм Спрингс

18 години затвор за жестоко убийство в Айтос

18 години затвор за жестоко убийство в Айтос

България Преди 2 часа

Спорът ескалирал в двора на къщата на ул. „Рилска“

Робърт де Ниро се впусна в битка срещу Доналд Тръмп (ВИДЕО)

Робърт де Ниро се впусна в битка срещу Доналд Тръмп (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Робърт де Ниро никога не е криел ненавистта си към Тръмп

Най-незабравимите партньори са родени през тези 3 месеца

Най-незабравимите партньори са родени през тези 3 месеца

Любопитно Преди 3 часа

Всеки може да даде различен отговор на въпроса кой бивш партньор е бил най-труден за забравяне или кой все още държи част от сърцето му

Евростат: Над 4 млн. души в ЕС са били безработни за повече от година

Евростат: Над 4 млн. души в ЕС са били безработни за повече от година

Свят Преди 3 часа

Равнището на дългосрочна безработица сред икономически активното население през 2024 г. е 1,9 на сто

<p>Поискаха 2000 години затвор за Екрем Имамоглу</p>

Турската прокуратура поиска 2000 години затвор за бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу

Свят Преди 3 часа

Посочени са общо 402 обвиняеми, от които 105 се намират в ареста, и е поискана присъда от 828 до 2352 години за Имамоглу

Всичко от днес

От мрежата

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски чете приказки на деца от Плевен

sinoptik.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg

Роксана: Всяка втора бременна жена прави същата грешка като Стефани и пуши! (ВИДЕО)

Edna.bg

Ромина Тасевска смени цвета на косата (СНИМКИ)

Edna.bg

Кокала с най-голямото наказание в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Глоби за Левски и ЦСКА след дербито, "червените" с по-тежка санкция

Gong.bg

Европейската комисия изплаща на България още 438,6 млн. евро по ПВУ

Nova.bg

Обвиненият за катастрофата със загинал французин: Пишех SMS и явно съм отпуснал крака си върху газта

Nova.bg