Украйна ще бъде домакин на среща на ЕС за пробив в кандидатурата ѝ за членство

В исши европейски министри ще пътуват до Украйна следващия месец като знак на подкрепа за кандидатурата на страната за членство в Европейския съюз, в момент, когато съюзниците търсят начини да заобиколят забавянията, причинени от противопоставянето на Унгария.

Неофициалната среща на министрите по европейските въпроси ще се проведе в западния украински град Лвов на 10 и 11 декември, според покана, изпратена до европейските столици в понеделник. Писмото е подписано съвместно от Дания, която в момента държи ротационното председателство на Съвета на ЕС, и от заместник-премиера на Украйна Тарас Качка.

"Основното внимание на обсъжданията ще бъде напредъкът на Украйна по пътя ѝ към членство в ЕС", се посочва в документа. "Срещата ще предостави възможност да се направи преглед на постигнатите резултати, да се споделят размишления за следващите стъпки и да се потвърди политическата подкрепа за усилията на Украйна в реформите и интеграцията."

"Като се събираме в Украйна, ще изпратим ясно и обединено политическо послание, че бъдещето на Украйна е в рамките на ЕС", добавя писмото.

Плановете за срещата в Лвов идват на фона на трудности в Брюксел да изпълни обещанията за директна подкрепа към Украйна. През последните месеци предложението за отпускане на заем в размер на 140 милиарда евро, финансиран със замразени руски активи, остава блокирано поради възражения от Белгия.

Украйна получи статут на кандидат за членство в блока през 2022 г. и проведе широки икономически, съдебни и антикорупционни реформи, въпреки войната, която Русия води на територията ѝ. Въпреки това унгарският премиер Виктор Орбан е заявил, че ще блокира присъединяването на Украйна, което изисква единодушна подкрепа от всички държави членки на ЕС, като задържа формалното откриване на преговорните глави.

Предложенията за промяна на правилата и позволяване на процеса да продължи с квалифицирано мнозинство все още не са намерили достатъчна подкрепа. Вместо това, според двама служители, цитирани от POLITICO , текущият план е да се гарантира, че Украйна, заедно с Молдова, може да започне работа по следващия кръг реформи, без да чака формално одобрение. Подходът се нарича "предварително стартиране" (frontloading).

Това би поставило Киев в позиция да действа бързо. Орбан ще се изправи пред труден изпит догодина, когато унгарците гласуват на парламентарни избори, които трябва да се проведат най-късно до април 2026 г. Управляващата му партия "Фидес" изостава в проучванията в полза на проевропейския опозиционен политик Петер Магяр и неговия алианс TISZA.

"Идеята е да се направи колкото се може повече, без да се чака", каза един от служителите, пожелал анонимност, за да говори свободно. "След това, когато Унгария вече няма вето, можем да продължим без забавяния."

Отбелязвайки положителен доклад за напредъка на реформите на страната от Брюксел, украинският президент Володимир Зеленски заяви миналата седмица, че Украйна ще стане пълноправен член "по справедлив начин, когато страната се защитава сама и когато войната свърши".