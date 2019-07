К итай умишлено отделя мюсюлмански деца от техните семейства, вяра и език в далечния западен район на страната Синдзян, твърдят нови проучвания В същото време, стотици хиляди възрастни са задържани в огромни лагери, в ход е бърза и мащабна кампания за изграждането на училища-интернати.

Въз основа на публично достъпни документи и подкрепена от десетки интервюта с членове на семейства в чужбина, Би Би Си (BBC) събра някои от най-изчерпателните доказателства за това, което се случва с децата в региона.

Документите показват, че само в един град повече от 400 деца са загубили не само единия, а и двамата си родители заради някаква форма на интерниране – или в лагерите, или в затвора. Провеждат се официални оценки, за да се определи дали децата се нуждаят от „централизирана грижа“.

Наред с усилията за трансформиране на идентичността на възрастните хора от Синдзян, доказателствата показват, че съществува паралелна кампания за систематично откъсване на децата от техните корени.

Засиленият контрол и наблюдение от страна на китайските власти в Синдзян, където чуждестранните журналисти се следят 24 часа в денонощието, правят събирането на доказателства там невъзможно. Такива обаче могат да се намерят в Турция.

As China detains one million Uighur Muslims, it is creating countless "orphans" (children whose both parents have been detained). They are taken forcibly to "schools" (indoctrination centers) where they are separated from their Islamic and ethnic roots. https://t.co/qobgMt04eH pic.twitter.com/ZIbeFBrH2I