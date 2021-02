Китайската програма за контрол на времето предизвиква тревоги

П оследните месеци Китай засили опитите си да постигне контрол върху времето, като основно цели да може да предизвиква дъжд в райони със засушаване.

През декември държавният съвет на Китай обяви, че до 2025 г. програмата за контрол на времето ще обхване около половината от територията на страната. Става дума за площ, която е 20 пъти по-голяма от Великобритания. Целта е да се контролират валежите от дъжд и сняг в тази зона. В изявлението се посочва, че програмата ще помогне за облекчаване на бедствия, реагиране при извънредни ситуации на горски пожари и справяне с необичайно високи температури или суши.

Първите опити на Пекин бяха направени преди Олимпиадата през 2008 г., за да се намали смогът.

Може ли Русия да контролира времето?

За пет години, между 2012 и 2017 г., Китай е похарчил над 1,34 млрд. долара в търсене на решения.

През януари т.г. първият си полет направи специално създаден за модификация на времето безпилотен самолет на Китайската метеорологична администрация - Ganlin-1. Ганлин в превод означава „сладък дъжд“. Самолетът е създаден в рамките на проект, стартирал през март 2019 г., за предизвикване на дъжд в планински район, страдащ от продължителна суша.

Ganlin-1 е модифицирана версия на китайски военен самолет и може да лети над 14 часа. Той носи на борда си различни метеорологични сензори, както и катализатор за „засяване на дъжд“. Разработчиците му твърдят, че той може да идентифицира оптималната площ за засяване на облак, да освободи катализатора и да измери ефектите след това.

“China is massively expanding its weather-control project, and is aiming to be able to cover half the country in artificial rain and snow by 2025, the government said Tuesday.” https://t.co/c4N2xI1PxX

Като концепция „засяването на облаци“ съществува от десетилетия. Става дума за инжектиране на малки количества сребърен йодид в облаци с много влага, която след това кондензира около новите частици, те натежават и падат под формата на дъжд или сняг.

Проучване на US National Science Foundation, публикувано миналата година, установява, че „засяването на облаци може да увеличи валежите в даден район, ако атмосферните условия са благоприятни“. Изследването беше едно от първите, които са категорични, че „засяването на облаци“ работи, тъй като досега беше трудно да се разграничат валежите, създадени изкуствено, от естествените.

On January 6th, Ganlin I Meteorology UAV, the first weather modification UAV in China, made its maiden flight. It is also the first time that China has used the large fixed-wing UAV to carry out artificial weather modification work. pic.twitter.com/NvkQrFsjRF