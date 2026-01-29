Свят

29 януари 2026, 13:40
Ким Кардашиян позира в нова секси колекция на Skims (СНИМКИ)
Източник: Getty Images

В поредица от снимки в Instagram, публикувани в сряда, 28 януари, Ким Кардашиян засне поредица от съблазнителни кадри в оскъден комплект бельо от нейната марка Skims.

Брюнетката моделира Silk Lace Unlined Demi Bra и съответстващия Silk Lace String Thong на своята марка, и двете изработени от коприна в цвят еспресо и черна дантела, предаде Page Six

Косматото бельо на Ким Кардашиян "взриви" интернет

Кардашиян допълни готовия си за будуар тоалет с копринен дантелен халат на марката си в същата цветова гама.

„xoxo, @skims 💌💘“, озаглави тя публикацията.

Приятелки на знаменитостта бързо коментираха, като Ла Ла Антъни написа „😍😍😍😍любов“, а Оливия Пиърсън добави „Даааа 🔥🔥🔥😍.“

Феновете също изразиха мнението си за провокативните снимки.

"По-ярка от диамант": Ким Кардашиян заслепява в светещ в тъмното бански

„Добре, Кимбърли 😍“, написа един фен, докато друг добави: „Кой друг се гордее с това колко далеч е стигнала Ким и знае, че това е само началото за нея 💯.“

Трети похвали бизнесдамата, наричайки я „Маркетингов гений 👏👌🙌.“

Skims отвори своя магазин за Свети Валентин миналата седмица и той е изпълнен с подобни примамливи стилове.

И по-рано този месец марката представи четвъртата си колекция "Team USA" преди Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина през 2026 г.

Спортният асортимент включва памучни класики в патриотична цветова палитра от червено, бяло и синьо, заедно с много изцяло американска иконография.

"Skims" редовно попада в заглавията с дръзките си продукти, като сензационните прашки, завършени с изкуствено окосмяване в различни цветове.

Кампанията от 70-те години, вдъхновена от видео, включваше шоу игра, наречена „Дали килимът съвпада с пердетата“, съчетана със слогана на колекцията: „С нашите смели нови прашки с изкуствена коса, вашият килим може да бъде какъвто цвят желаете.“

Skims на Ким Кардашиян вече струва 5 милиарда долара

На следващия месец, сестрата на Кардашиян, Клои, коментира поляризиращите прашки.

„Аз не съм за това. Обичам Ким, но не мога да го понеса“, каза тогава съоснователката на Good American пред Elle.

„Твърде много е за мен“, призна тя, преди да се пошегува: „За какво бяха годините лазер? Лудост е, нали?“

Източник: Page Six    
