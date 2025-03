Хавайският вулкан Килауеа изхвърли лава на височина 300 метра

Х авайският вулкан Килауеа е изхвърлил лава на височина 300 метра по време на последното си изригване, съобщиха геолози.

Високият фонтан от разтопена скала е привлякъл хора в Националния парк "Хавайските вулкани", за да наблюдават зрелището, включително някои от тях на коне.

The USGS has confirmed that lava fountains reached a stunning maximum height of 1,000 feet (300 meters) during Episode 15. pic.twitter.com/L0dVB9WfzF