Киев: Русия насилствено мобилизира над 46 000 украинци

Тези числа обхващат периода от февруари 2022 г. до юли 2025 г.

18 ноември 2025, 15:13
Киев: Русия насилствено мобилизира над 46 000 украинци
Източник: IStock

Р усия е мобилизирала насилствено 46 327 украинци от временно окупираните територии, каза Дмитро Усов, секретар на украинския Координационен щаб по въпросите на отношението към военнопленниците, предаде Укринформ. 

"Установихме, че 46 327 наши съграждани от окупираните територии, от анексирания Крим, са били насилствено мобилизирани. Тези хора се сражават срещу нас", посочи Усов. 

Шойгу каза колко украински войници е пленила Русия

Според данни на украинския орган руснаците в Донецка област са мобилизирали 5368 украинци, в Луганска област -  4650, в Запорожка област - 560, а в Херсонска област - 478. В Крим са били мобилизирани 35 272 украинци, а в Севастопол - 5368.

Тези числа обхващат периода от февруари 2022 г. до юли 2025 г. Данните са събрани от украинското военно разузнаване и са потвърдени от руска страна, отбеляза Усов. 

Източник: БГНЕС

По думите му 16% от военнопленниците, държани от Украйна, са украински граждани, като 6% от тях са от Крим. Секретарят на Координационния щаб по въпросите на отношението към военнопленниците също така заяви, че предстои във Върховната рада (украинския парламент) да бъде внесен законопроект за забрана на връщането на украинци от временно окупираните територии при размяната на военнопленници. 

"Трябва да вземем правилното решение, когато руската страна поиска размяна, защото украинци биват разменяни за украинци. Трябва да направим всичко, за да гарантираме, че те няма да бъдат върнати на Русия, а ще останат в Украйна", подчерта Усов. 

Русия започва да вкарва в армията украинци

Той добави, че местни съдилища вече са издали оправдателни присъди по някои казуси, свързани с украинци, държани в плен в Украйна. "И ние чакаме те да бъдат освободени от военнопленническите лагери", каза Усов. 

Според координационния щаб напоследък се наблюдава увеличение на случаите, в които руските специални служби се свързват с семействата на украински военнопленници и се опитват да ги привлекат за сътрудничество.

Източник: БТА, Николай Велев    
