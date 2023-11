Мистериозен шум тормози жителите на град в Ирландия

Ж ителите на град в Северна Ирландия са изключително притеснени заради непрестанен шум, който им пречи да спят през нощта. За мистериозните звуци съобщи IFL Science. Никой не е сигурен откъде идва дразнещият шум, затова местният съвет е наел звукови експерти, които да проучат проблема.

През последните няколко седмици шумът се е чувал в широк район около Омаг в графство Тайрон, съобщава BBC News. Хората описват звука като "постоянно бръмчене или бучене", което става по-силно изразено през нощта, посочва изданието.

Стивън Донъли от Партията на алианса е възложил на общинския съвет да проучи проблема. След редица проверки остава загадката, какво точно причинява звука, съобщава IFL Science.

"Първоначално смятахме, че звукът се чува само в югоизточната част на града, но с течение на времето стана ясно, че това е нещо засяга целия град", казва Донъли в сутрешния блок на ирландската медия RTÉ. "Възможно е звукът да е обвързан с времето. Трябва да установим действителния му произход, за да осигурим решение" коментира той.

Yet Another Town Has Reported "The Hum", Sparking Mystery And Sleepless Nightshttps://t.co/3pCLgiQWmI