Откриха останките на "призрачен кораб" след 140 години

16 септември 2025, 13:36
Откриха останките на "призрачен кораб" след 140 години
О станките от „призрачен кораб“, който потъна край бреговете на Уисконсин по време на яростна буря, най-накрая бяха открити 140 години по-късно. 

Екип, ръководен от изследователя Брандън Байлод, откри останките на товарната шхуна „F.J. King“ на 28 юни, потвърдиха в понеделник Историческото дружество на Уисконсин и Асоциацията за подводна археология на Уисконсин, пише New York Post

Байлод, който ръководи търсенето на отдавна изгубения кораб, заяви пред Асошиейтед Прес, че откритието е направено след десетилетия на изследвания в дълбините на езерото Мичиган.

Корабокрушението беше открито край Бейлис Харбър, малка общност с 280 жители на полуостров Дор в Уисконсин, който се простира в езерото Мичиган.

„F.J. King“, товарна шхуна с дължина 44 метра и с три мачти, построена в Толедо, Охайо, през 1867 г., превозвала желязна руда от Есканаба, Мичиган, към Чикаго на 15 септември 1886 г., когато мощна буря със „силни пориви на вятъра“ разкъсала кораба.

Вълни с височина до 3 метра разкъсали кораба. Въпреки усилията на капитан Уилям Грифин и екипажа му да изпомпват водата от кораба, той потънал около 2 часа през нощта.

Задната палубна кабина на кораба също била отнесена от бурята, като документите на Грифин били разпилени във въздуха. Екипажът в крайна сметка бил спасен от друга преминаваща шхуна и отведен в Бейлис Харбър.

Противоречиви доклади за местоположението на шхуната дълго време осуетявали усилията на изследователите да открият потъналия кораб. От 70-те години на миналия век ловците на корабокрушения претърсвали района, но без успех, което спечелило на „F.J. King“ репутацията на „призрачен кораб“.

Байлод, който дълго време подозирал, че Грифин може да е бил дезориентиран по време на бурята, когато съобщил къде е потънал корабът, решил да се съсредоточи върху зона от три квадратни километра въз основа на доклад на пазач на фар. Търсенето на екипа му приключило, когато страничен радар разкрил голям обект с дължина, 43 метра, намиращ се на половин миля от мястото, посочено от пазача на фара.

„Някои от нас трябваше да се ущипят“, каза Байлод в съобщението. „След всички предишни търсения не можехме да повярваме, че наистина сме го намерили, и то толкова бързо.“

Той добави, че корпусът изглежда непокътнат, което изненадало изследователите, които очаквали да го намерят на части поради тежестта на желязната руда, която шхуната превозвала.

Асоциацията за подводна археология на Уисконсин вече е открила пет корабокрушения през последните три години. По-рано през 2025 г. групата открила парахода „L.W. Crane“ в река Фокс при Ошкош, Уисконсин, както и влекача „John Evenson“ и шхуната „Margaret A. Muir“ край Алгома, Уисконсин. Байлод открил шхуната „Trinidad“ край Алгома през 2023 г.

Източник: New York Post    
