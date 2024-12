Камион с антиматерия ще обикаля Европа

И зследователите са на прага на едно от най-амбициозните и необичайни начинания в историята на науката: транспортиране на антиматерия през Европа с камион.

Антиматерията, известна като най-скъпият материал на Земята, е изключително ценна и същевременно изключително трудна за работа. Произвеждането на един грам антиматерия би струвало няколко трилиона долара, а безопасното ѝ съхранение изисква сложни системи от електрически и магнитни полета, за да се избегне контакт с нормална материя, който би довел до взаимно унищожение и мощен изблик на енергия.

Here we see, for the first time ever, the transport of unbonded protons across the CERN site, a big step towards portable #antimatter.



CERN’s Antimatter Factory is the only place in the world where scientists can store and study antiprotons. But scientists at the BASE experiment… pic.twitter.com/lFiNoFh6DC — CERN (@CERN) October 28, 2024

Професор Стефан Улмер от изследователския център CERN сподели ентусиазма си за предстоящия експеримент:

„Антиматерията има толкова много да ни разкрие. Затова и правим това.“

ELENA is back in action ⚙️💥 #PhotoOfTheWeek



The ELENA ring at CERN's Antimatter Factory has started delivering antiprotons at an energy of 100 keV to all low energy antiproton experiments.



Watch ELENA in action: https://t.co/ZaZKd2My4I pic.twitter.com/2vlidP0BZI — CERN (@CERN) September 1, 2021

Въпреки че експериментът може да изглежда като сюжет от научна фантастика – напомняйки за трилъра на Дан Браун "Ангели и демони", където терористи се опитват да използват антиматерия за разрушителни цели – учените уверяват, че количествата, които ще бъдат транспортирани, са далеч под прага за създаване на експлозия.

Основната цел на проекта е да изследва фундаменталните свойства на антиматерията, която може да предостави отговори на един от най-големите въпроси на физиката: защо Вселената е съставена предимно от материя, а не от равни количества материя и антиматерия, както предполага теорията за Големия взрив.

„Опитваме се да разберем защо съществуваме“, отбелязва Барбара Мария Латач, учен от CERN.

Материята и антиматерията се състоят от подобни, но противоположни частици – например протони и антипротони. В CERN тези антипротони се произвеждат и изследват в устройство, наречено Забавител на антипротони. Учените измерват свойствата на антипротоните и ги сравняват с тези на протоните, търсейки дребни разлики, които могат да разкрият причината за доминирането на материята.

Here we see an antimatter trap. It traps the antiprotons produced by the Antiproton Decelerator (AD), which are necessary for studies of antimatter. #AtCERN, we have several experiments that study antimatter including AEgIS, ALPHA, ASACUSA, BASE, and GBAR.



This antimatter trap… pic.twitter.com/bxk1Ix0jbx — CERN (@CERN) February 5, 2024

Въпреки постигнатите резултати, фоновите магнитни полета в CERN ограничават точността на измерванията. За да преодолеят тези ограничения, изследователите разработиха специални преносими устройства, които съдържат свръхпроводящи магнити, криогенни охладителни системи и вакуумни камери.

Те ще позволят антипротоните да бъдат безопасно транспортирани на седемтонни камиони. В началото транспортът ще бъде извършен в рамките на CERN, но през следващата година контейнерите ще бъдат преместени в лаборатория в Университета Хайнрих Хайне в Дюселдорф, където учените ще могат да провеждат измервания с до 100 пъти по-голяма прецизност.

10 August 2000: The Antimatter Factory#TBT #ThrowbackThursday



The Antiproton Decelerator (AD), also known as the Antimatter Factory, made headlines in 2002 when large numbers of antihydrogen atoms were produced for the first time.



👀https://t.co/vERaVw0Y2s pic.twitter.com/qS3cma6JoR — CERN (@CERN) November 19, 2020

Кристиан Смора, ръководител на проекта, изрази надеждата си този подход да доведе до революция в изследванията: „В дългосрочен план искаме да транспортираме антиматерия до всяка лаборатория в Европа. Това може да промени играта.“

Това смело начинание не само бележи нова глава в науката, но и предлага обещание за разгадаване на най-дълбоките мистерии на Вселената.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase