Свят

Белият дом се подигра с „кикотенето“ на Камала Харис

Харис от години е обект на критики заради отличителния си, често бурен смях

8 октомври 2025, 10:04
Белият дом се подигра с „кикотенето“ на Камала Харис
Източник: gettyimages

Б елият дом реагира остро на изказване на бившата вицепрезидентка Камала Харис, като се подигра с нейното прословуто „кикотене“. Поводът беше коментар на Харис, в който тя нарече членове на администрацията на Доналд Тръмп „луди“ по време на събитие в Лос Анджелис, свързано с книжното ѝ турне, пише New York Post.

„Толкова много неща в този момент се опитват да накарат хората да се чувстват сякаш губят разсъдъка си, когато всъщност тези копелета са луди“, заяви Харис на срещата на върха „Ден на неразумните разговори“ в понеделник в Лос Анджелис.

Публиката, съставена предимно от либерално настроени жители на Лос Анджелис, избухна в аплодисменти след вулгарния коментар на бившата вицепрезидентка – реакция, която очевидно я развесели и предизвика характерния ѝ смях.

„Камала Харис трябва да чуе аудиозапис на собственото си кикотене, преди да нарича когото и да е луд“, заяви говорителят на Белия дом Куш Десай в изявление пред TMZ, коментирайки думите на Харис.

Харис от години е обект на критики заради отличителния си, често бурен смях. Според някои критици той звучи неестествено и поставя под съмнение автентичността на емоциите ѝ.

Неуспешната кандидатка за президент често избухваше в своя характерен смях по време на кампанията и използваше това като начин да омекоти атаките на Доналд Тръмп — включително когато той я обвини, че е марксистка — по време на единствения им президентски дебат.

Бившият втори джентълмен Дъг Емхоф разказа по време на Националната конвенция на Демократическата партия през 2024 г., че се е влюбил в Харис — и в смеха ѝ — след като ѝ е оставил неловко гласово съобщение, а тя му е върнала обаждането.

„Тя ми се обади и говорихме един час. Смяхме се — знаете този смях! Обичам този смях“, сподели Емхоф за съпругата си.

Харис, която в момента промотира мемоарите си „107 дни“, посветени на неуспешната ѝ президентска кампания, изнесе и друга емоционална реч преди събитието в Лос Анджелис.

„Част от този момент изисква от нас да развенчаем някои от нещата, които се опитват да продадат на американския народ — да търсят изкупителна жертва, вместо да поемат отговорност. Силните трябва да проявяват поне минимално ниво на загриженост и интерес към благополучието на другите хора“, каза Харис по време на събитие в Сан Франциско в неделя.

Камала Харис Белият дом Доналд Тръмп Кикотене Политически коментари САЩ политика
Последвайте ни

По темата

Шокиращо разкритие за рали Варна: Нямало забрана за зрители на мястото на инцидента

Шокиращо разкритие за рали Варна: Нямало забрана за зрители на мястото на инцидента

Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра с футбола

Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра с футбола

Борисов: Терзиев да дойде с решение за боклука и ще има 66 депутати „за“

Борисов: Терзиев да дойде с решение за боклука и ще има 66 депутати „за“

Хейли Бийбър с дръзка фотосесия в спалнята

Хейли Бийбър с дръзка фотосесия в спалнята

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

pariteni.bg
Каква е разликата между Коли и Шелти?

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 23 часа
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 23 часа
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 21 часа

Виц на деня

Тя: - Като Пепеляшка съм - чистя, готвя, пера... Той: - Нали ти обещах, че ще живееш като в приказките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Забраната за достъп до "Елените" пада частично

Забраната за достъп до "Елените" пада частично

България Преди 9 минути

Обстановката в област Бургас към момента е нормална, съобщи областният управител на Бургас Владимир Крумов

Терзиев за кризата с боклука: С всеки изминал ден обстановката става все по-нормална

Терзиев за кризата с боклука: С всеки изминал ден обстановката става все по-нормална

България Преди 15 минути

Гражданите активно подават сигнали за нередности, заяви столичният кмет

Росен Желязков: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдания

Росен Желязков: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдания

България Преди 34 минути

По думите му правителството показва завиден коалиционен дух

Затварят Коринтския канал за ремонт

Затварят Коринтския канал за ремонт

Свят Преди 41 минути

Каналът свързва Коринтския със Сароническия залив и съкращава значително пътя между Йонийско и Егейско море

Пеевски за Радев: Нека си прави партията с Копринката и Узунов, искам го на терена

Пеевски за Радев: Нека си прави партията с Копринката и Узунов, искам го на терена

България Преди 45 минути

Лидерът на "ДПС - Ново начало" се обяви против евентуално излизане на президента от политиката за две години след края на президентския му мандат

Срутването на сграда в Мадрид отне живота на 4 души

Срутването на сграда в Мадрид отне живота на 4 души

Свят Преди 48 минути

Причината за срутването се разследва

<p>Осъдиха&nbsp;мъж за разпространение на детска порнография</p>

Съд в Хасково осъди мъж условно за разпространение на детска порнография

България Преди 59 минути

Случаят с Константин Вишински е от средата на ноември 2022 година, когато общо 13 души в цялата страна бяха задържани при акция срещу разпространението на порнографски материали с участието на деца

Напрежение в САЩ: Гвардейци от Тексас са разположени в Илинойс по заповед на Тръмп

Напрежение в САЩ: Гвардейци от Тексас са разположени в Илинойс по заповед на Тръмп

Свят Преди 1 час

Местните власти на щата Илинойс и на град Чикаго се опитват да блокират разполагането на войници чрез съдебно дело, но към момента не успяват

<p>&bdquo;Деца бяха напълно <span style="color:#ff0000;">разкъсани</span>&ldquo;:&nbsp;Бомбена атака в Мианмар, загинаха 24 души</p>

Военен парапланер бомбардира протест в Мианмар, загинаха 24 души, а 47 са ранени

Свят Преди 1 час

Хиляди са загинали и милиони са били разселени от 2021 г. насам, когато армията завзе властта в страната

.

Лекари и сестри в Павликени на протест срещу смяна на ръководството на болницата

България Преди 1 час

Медиците призовават дългогодишния управител да остане на позицията си

<p>Сестрата на Доли Партън с призив - &quot;молете се заедно с мен&quot;&nbsp;</p>

Семейството на Доли Партън разкри притеснения за здравето ѝ - сестра ѝ с емоционален призив

Любопитно Преди 1 час

„Снощи бях будна цяла нощ и се молех за сестра ми Доли. Мнозина от вас знаят, че напоследък тя не се чувства най-добре"

<p>Кибершок в Лондон: Данни на хиляди деца попаднаха в ръцете на хакери</p>

Опасна кибератака: Откраднаха данни на 8000 деца от детски градини в Лондон

Свят Преди 1 час

Хакерите са отказали да посочат каква сума пари са поискали от компанията, която управлява 18 детски градини в Лондон

Златото премина рекордните 4 000 долара за тройунция

Златото премина рекордните 4 000 долара за тройунция

Пари Преди 1 час

Глобална икономическа несигурност, търговската война на Доналд Тръмп и геополитически кризи повлияха на скока на златото

Затвориха пътя Велико Търново - Арбанаси заради паднала скална маса

Затвориха пътя Велико Търново - Арбанаси заради паднала скална маса

България Преди 1 час

Обходният маршрут за Арбанаси и Горна Оряховица е през новия мост над река Янтра

Израел спря нова флотилия за Газа, депортира активисти

Израел спря нова флотилия за Газа, депортира активисти

Свят Преди 1 час

По данни на организацията, корабите са превозвали хуманитарна помощ на стойност над 110 000 долара, включително лекарства, дихателни апарати и хранителни продукти, предназначени за болници в Газа

Опит за покушение срещу президента на Еквадор, има задържани

Опит за покушение срещу президента на Еквадор, има задържани

Свят Преди 1 час

Те нападнали автомобила на държавния глава Даниел Нобоа

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Сорт български домат с признание в Мадрид

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове в следващите 48 часа

sinoptik.bg

Светът се моли за Доли Партън: Какво е състоянието ѝ?

Edna.bg

Ето кои зодии са сигма жени

Edna.bg

Барселона набеляза интересен заместник на Левандовски

Gong.bg

Мартин Петков спечели гласуването за WINBET Гол на кръга

Gong.bg

Обявиха червен код за валежи в Северна България

Nova.bg

Пада частично забраната за достъп до Елените

Nova.bg