Белият дом се подигра с „кикотенето“ на Камала Харис

Б елият дом реагира остро на изказване на бившата вицепрезидентка Камала Харис, като се подигра с нейното прословуто „кикотене“. Поводът беше коментар на Харис, в който тя нарече членове на администрацията на Доналд Тръмп „луди“ по време на събитие в Лос Анджелис, свързано с книжното ѝ турне, пише New York Post.

„Толкова много неща в този момент се опитват да накарат хората да се чувстват сякаш губят разсъдъка си, когато всъщност тези копелета са луди“, заяви Харис на срещата на върха „Ден на неразумните разговори“ в понеделник в Лос Анджелис.

White House mocks Kamala Harris’ ‘cackle’ after she suggests Trump admin is ‘crazy’ at LA event https://t.co/c3Szgdaq5W pic.twitter.com/TEEurvoTmK — New York Post (@nypost) October 8, 2025

Публиката, съставена предимно от либерално настроени жители на Лос Анджелис, избухна в аплодисменти след вулгарния коментар на бившата вицепрезидентка – реакция, която очевидно я развесели и предизвика характерния ѝ смях.

„Камала Харис трябва да чуе аудиозапис на собственото си кикотене, преди да нарича когото и да е луд“, заяви говорителят на Белия дом Куш Десай в изявление пред TMZ, коментирайки думите на Харис.

Харис от години е обект на критики заради отличителния си, често бурен смях. Според някои критици той звучи неестествено и поставя под съмнение автентичността на емоциите ѝ.

Неуспешната кандидатка за президент често избухваше в своя характерен смях по време на кампанията и използваше това като начин да омекоти атаките на Доналд Тръмп — включително когато той я обвини, че е марксистка — по време на единствения им президентски дебат.

Бившият втори джентълмен Дъг Емхоф разказа по време на Националната конвенция на Демократическата партия през 2024 г., че се е влюбил в Харис — и в смеха ѝ — след като ѝ е оставил неловко гласово съобщение, а тя му е върнала обаждането.

„Тя ми се обади и говорихме един час. Смяхме се — знаете този смях! Обичам този смях“, сподели Емхоф за съпругата си.

Харис, която в момента промотира мемоарите си „107 дни“, посветени на неуспешната ѝ президентска кампания, изнесе и друга емоционална реч преди събитието в Лос Анджелис.

„Част от този момент изисква от нас да развенчаем някои от нещата, които се опитват да продадат на американския народ — да търсят изкупителна жертва, вместо да поемат отговорност. Силните трябва да проявяват поне минимално ниво на загриженост и интерес към благополучието на другите хора“, каза Харис по време на събитие в Сан Франциско в неделя.