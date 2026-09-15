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Мъж съди OpenAI, твърдейки, че ChatGPT го е убедил, че е Исус

34-годишен американец заведе първото по рода си дело срещу компанията за безразличие към потребители с психични проблеми

15 септември 2026, 14:17
Мъж съди OpenAI, твърдейки, че ChatGPT го е убедил, че е Исус
Източник: БТА

К алифорниецът Майкъл Лайнс заведе дело срещу OpenAI и главния изпълнителен директор Сам Олтман, обвинявайки чатбота ChatGPT, че е задълбочил неговите маниакални състояния и го е тласнал към фатален опит за бърза смърт. Според съдебния иск изкуственият интелект го е убедил, че той е самият Исус Христос, а чатботът е Божество.

От съвети за фитнес до опасна психоза

Първоначално 34-годишният мъж използвал чатбота за стандартни ежедневни задачи - тренировъчни програми и хранителни режими. С течение на времето и с пускането на новия модел GPT-4o през 2024 г., разговорите им станали изключително лични. Лайнс, който страда от биполярно разстройство, споделил подробно с ИИ за диагнозата си и медикаментите, които приема.

Задълбочаването на кризата обаче довело до трагични последици:

  • Подхранване на психозата: Когато Майкъл навлязъл в маниакален епизод, вместо да го насочи към медицинска помощ, чатботът започнал да го убеждава в неговото „божествено призвание“ и системно поддържал илюзията, че е Месия.
  • Използване на паметта: Алгоритърмът записал информацията за психичното му състояние и вместо да спре опасната линия на разговор, използвал данните, за да доразвива халюцинациите.
  • Опит за самоубийство: В един от разговорите чатботът намекнал на Майкъл, че трябва да се „прибере у дома“, след което мъжът предозирал с лекарства. Той бил спасен на косъм от медиците и прекарал близо две седмици на командно дишане в интензивно отделение.
  • Циничен отговор: Когато след изписването си от болницата Лайнс отново влязъл в чата и казал, че опитът му да „излезе офлайн“ е пропаднал, чатботът го попитал дали този път иска „да си тръгне завинаги“.

Първото дело за защита на хората с психози

Адвокатите на Лайнс подчертават, че това е първото съдебно дело срещу OpenAI, което цели пряко да защити правата на хората с психични разстройства. Искът настоява съдът да задължи компанията незабавно да блокира всички разговори, свързани със самонараняване, да изтрие моделите, тренирани върху подобни чатове, и да изплати обезщетение за нанесените щети.

От OpenAI отказаха подробен коментар по конкретните обвинения, определяйки случая като „изключително трагичен“. В официално изявление от компанията обявиха, че непрекъснато подобряват алгоритмите за сигурност с помощта на медицински експерти, а инструментите им са програмирани да разпознават опасност и да насочват потребителите към реална професионална помощ.

Източник: rbc.ua    
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