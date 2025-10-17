Мъже отвлякоха 19-годишна жена в Гълъбово

П олицейски служители от РУ - Гълъбово задържаха двама мъже за отвличане на млада жена.

Сигнал за престъпното деяние бил подаден от 19-годишна жена.

Тя заявила, че на 15 октомври около 02:00 ч. след полунощ на бензиностанция в Гълъбово, против волята ѝ и чрез използване на сила, е била качена от познат за нея мъж в лек автомобил, негова собственост, управляван от 19-годишен младеж.

Двадесет минути по-късно тя успяла да напусне автомобила.

В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия двамата мъже са установени и задържани за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура- Стара Загора.