Какво има в тайния „Списък“ на Зукърбърг и защо развълнува технологичния свят

С поред информацията Марк Зукърбърг е прекарал месеци в съставяне на списък с най-добрите инженери и изследователи на изкуствен интелект в цял свят, подготвяйки се да предложи на потенциалните новобранци изгодни пакети за възнаграждение в опит на Meta да привлече таланти в областта на изкуствения интелект от ключови конкуренти, съобщава The Guardian .

От седмици в Силициевата долина се говори за стремежа на главния изпълнителен директор на Meta да привлече най-добрите таланти в областта на ИИ, включително чрез предлагане на пакети за заплащане на стойност до 100 млн. долара.

