Как почина Джуди Гарланд? Трагичната съдба на звездата от „Магьосникът от Оз“ и защо беше погребана два пъти

Р одена като Франсис Етел Гъм, Джуди Гарланд постига слава още на 15-годишна възраст. Макар да носи радост на милиони с емблематичната си роля на Дороти в "Магьосникът от Оз", през по-голямата част от живота си тя се бори с депресия, хранителни разстройства и зависимости.

Според дъщеря ѝ, актрисата и певица Лайза Минели, отчаянието е изиграло ключова роля в смъртта на майка ѝ на 22 юни 1969 г.

„Когато тя почина, почти знаех защо“, споделя Минели пред TIME през февруари 1972 г. „Тя просто се отпусна. Не почина от свръхдоза. Мисля, че просто се измори.“

Звездата от "Кабаре" допълва:

„Тя живееше като опъната струна. Не мисля, че някога търсеше истинско щастие, защото за нея щастието винаги означаваше край.“

Иронично или не, само три месеца преди смъртта си, Гарланд заявява пред репортери, че най-накрая е намерила щастието — с петия си съпруг, Мики Дийнс.

„Това е. За първи път в живота си съм наистина щастлива“, казва тя, цитирана от Vanity Fair. „Най-накрая, най-накрая, съм обичана.“

Как почина Джуди Гарланд?

Според лондонския съдебен лекар д-р Гавин Търстън, причината за смъртта ѝ е „непредпазливо самопредозиране със сънотворни“, съобщава The Guardian.

„Това очевидно е било нещастен инцидент, типичен за човек, който от дълго време използва барбитурати“, коментира Търстън.

Гарланд умира на 22 юни 1969 г., по-малко от две седмици след 47-ия си рожден ден. Смъртта ѝ настъпва три месеца след сватбата ѝ с Мики Дийнс на 15 март 1969 г. в Лондон — петият ѝ брак.

Намира края си в банята на дома си на Кадоган Лейн в лондонския квартал Челси. Според Associated Press, Дийнс я открил в безсъзнание, след като се покатерил през прозорец в заключената стая.

Какви са били последните ѝ думи?

Няма официална информация за последните ѝ думи, но според разказа на Мики Дийнс, последните им часове заедно са били спокойни. Двамата гледали телевизионен филм за британското кралско семейство, преди да си легнат.

„Джуди сви крака около мен, за да се стопли — както винаги правеше“, разказва той пред АП, цитирано от Pensacola Journal.

Как реагира обществеността на смъртта ѝ?

Светът беше съкрушен. Минели си спомня, че дори непознати около нея не сдържали сълзите си.

„Работници от асансьора падаха около мен и плачеха“, споделя тя пред TIME. „Аз бях единствената, която остана на крака. Бях толкова ядосана на всички. Спомням си, че извиках: ‘Плака ли, когато тя пя „Over the Rainbow“ и „The Man That Got Away“? Сега тя най-накрая е в мир. Усмихни се, за бога!’“

Около 20 000 души се стекли в погребалния дом Frank E. Campbell в Манхатън, за да се сбогуват с актрисата. New York Times съобщава, че стотици опечалени с цветя са пробили барикадите след церемонията.

Къде е погребана Джуди Гарланд и защо два пъти?

Първоначално, тялото на Гарланд е положено в крипта на гробището Ferncliff в Хартсдейл, Ню Йорк, в очакване на постоянен мавзолей.

През юни 2017 г., по инициатива на децата ѝ — Лайза, Лорна и Джоузеф — останките ѝ са преместени в Холивуд. Там тя е препогребана в специален мавзолей, носещ нейното име — The Judy Garland Pavilion, в гробището Hollywood Forever.

Според Chicago Tribune, мавзолеят е предназначен и за бъдещите останки на децата ѝ и други членове на семейството. Сред другите известни личности, погребани в това гробище, са Джейн Мансфийлд, Сесил Б. ДеМил и Крис Корнел.

Какво наследство оставя Джуди Гарланд?

Влиянието на Гарланд върху развлекателната индустрия е огромно. Според New York Times, тя участва в 35 филма, води собствено телевизионно предаване — "Шоуто на Джуди Гарланд", и изнася стотици концерти, включително рекордно 19-седмично шоу с 184 изпълнения в Ню Йорк.

Ролята ѝ на Дороти в "Магьосникът от Оз" остава непреходна. През 2018 г. филмът е обявен за най-влиятелния за всички времена от учени от Университета в Торино. При повторното си пускане в киносалоните през 2019 г., събира над 1,2 милиона долара само за един ден, по данни на Forbes.

Гарланд получава номинация за „Оскар“ за ролята си на Естер Хофман в "Роди се звезда", която вдъхновява по-късно образа на Лейди Гага в "A Star Is Born". Песента ѝ Over the Rainbow се превръща в нейна лична емблема.

„Тя е толкова символична за всички мои мечти и желания, че съм сигурна, че затова хората се просълзяват, когато я чуят“, споделя Гарланд.

Признанието към нея включва две награди „Грами“, награда „Тони“, младежки „Оскар“ за "Магьосникът от Оз", три номинации за „Еми“ и награда за цялостно творчество.

Гарланд като майка и семейна опора

Извън сцената, Джуди Гарланд е майка на три деца. Има дъщеря Лайза с режисьора Винсенте Минели (1945–1951), както и Лорна и Джоузеф от брака си със Сид Луфт (1952–1965).

Минели, която плаче „осем дни подред“ след смъртта ѝ, разказва пред Vogue Arabia:

„Най-скъпият ми спомен от майка ми са разговорите, които водехме. Когато станах тийнейджърка, се превърнах в нейната най-добра приятелка и довереница. Смеехме се и си говорехме с часове – понякога на живо, понякога по телефона, в зависимост от това къде бяхме.“

На 19 години, Лайза Минели става най-младата носителка на награда „Тони“ за главна женска роля в мюзикъл, а през 1990 г. постига престижния статус „EGOT“ (носител на „Еми“, „Грами“, „Оскар“ и „Тони“). През 2020 г. пред Variety тя признава:

„Когато я потърся, тя е там — и я търся често.“