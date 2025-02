Най-богатият човек в Грузия прехвърля средства, за да избегне санкциите на САЩ

М иналата пролет, когато десетки хиляди грузинци протестираха срещу това, което смятаха за явен знак за руско влияние върху политиката на страната, парламентът на Грузия побърза да приеме изменения в данъчния кодекс на страната, пише BBC.

Transparency International (TI) Georgia, организацията за борба с корупцията, написа тогава, че промяната, която позволява необлагаем трансфер на активи от офшорни сметки в Грузия, може би е била въведена, за да обслужи интересите на най-богатия човек в страната и бивш министър-председател Бидзина Иванишвили.

Той е основател и почетен председател на управляващата в страната партия „Грузинска мечта“.

„Сега вече е ясно, че тези промени са направени заради него“, казва старши икономическият анализатор в TI Georgia Бесо Намчавадзе.

С богатство, оценявано на 4,9 млрд. долара, г-н Иванишвили е направил парите си в Русия през 90-те години на миналия век в областта на компютърните технологии, металите и банковото дело. Смята се, че по-голямата част от богатството му е скрита в офшорни компании.

Грузия изпадна в политическа криза и ежедневни улични протести през май миналата година, когато депутатите на страната приеха спорния „закон за прозрачност на чуждестранното влияние“, често наричан „закон за чуждестранните агенти“.

Съгласно това законодателство медиите и неправителствените организации, които получават повече от 20% от финансирането си от чужбина, трябва да се регистрират като „организации, действащи в интерес на чужда сила“, да се подложат на строг одит или да бъдат подложени на наказателни глоби. Това се възприемаше като стъпка за предотвратяване на влиянието на САЩ и други западни държави върху страната.

Протестите продължиха, когато ръководеното от „Грузинска мечта“ правителство спечели оспорваните парламентарни избори през октомври. В началото на декември протестите отново се разразиха, когато Грузия заяви, че ще преустанови преговорите за присъединяване към ЕС.

Стотици мирни протестиращи бяха арестувани и жестоко пребити от полицията.

В отговор на тези репресии в края на миналата година правителството на САЩ обяви санкции срещу Иванишвили.

Съществува и възможност за санкции от страна на Обединеното кралство. Миналия месец депутатът от Либерално-демократическата партия Джеймс Макклиърли внесе в парламента на Обединеното кралство предложение за предсрочно гласуване, в което призовава правителството да наложи санкции на Иванишвили.

В предложението се изразява „дълбока загриженост от спирането на процеса на присъединяване на Грузия към ЕС и от все по-честото използване на прекомерна сила срещу мирни протестиращи“.

TI Georgia смята, че ако Обединеното кралство наложи санкции на Иванишвили, цялата му бизнес империя ще бъде засегната, тъй като той има холдингови дружества, регистрирани в две британски отвъдморски територии - Британските Вирджински острови и Каймановите острови.

„Целият му голям бизнес, който има в Грузия, в сектора на хотелиерството, в енергийния сектор, всички компании-майки на тези грузински компании, последните бенефициенти, са регистрирани в тези така наречени офшорни територии“, казва Бесо Намчавадзе.

Той добавя, че TI Georgia смята, че Иванишвили и други членове на семейството продължават да прехвърлят собствеността на компании, които преди това са контролирали чрез офшорни структури, на новосъздадени фирми в Грузия.

През януари тази година в Грузия са внесени картини и други произведения на изкуството на стойност близо 500 млн. долара, сочат данни, публикувани от Министерството на финансите.

Мнозина смятат, че произведенията на изкуството са били от ценната колекция на Иванишвили.

„За всички, които го познават, е съвсем ясно, че това е нещо, което той цени най-много от всички активи и богатства, които притежава. Той ще върне картини и не иска да плаща данък върху тях“, казва Тина Хидашели, бивш министър на отбраната на Грузия и ръководител на неправителствената организация „Гражданска идея“.

Ръководителят на парламентарната комисия по финанси и бюджет на Грузия Паата Квиджинадзе наскоро защити необлагаемия трансфер на активи от офшорни сметки в Грузия.

„Ако някой се е възползвал от този закон, аз съм щастлив от това. Точно това беше целта на закона: да доведе компаниите от офшорните зони и да привлече повече инвестиции в страната“, каза той в публикация в социалните мрежи.

В отговор на предложените от Обединеното кралство санкции управляващата партия на Грузия излезе с изявление в защита на г-н Иванишвили, в което се казва, че заплахата от санкции е „неоснователна“ срещу основателя на партията, който е донесъл „демократичен пробив в страната“.

Отделно от това адвокатът на г-н Иванишвили обяви миналия месец, че клиентът му съди швейцарската банка Julius Baer, наред с други причини, за неправилно тълкуване на „така наречените“ американски санкции, които адвокатът определи като „политически шантаж“.

Санкциите на САЩ срещу Иванишвили изискват замразяване на активите му и налагат ограничения на американските граждани и компании да правят бизнес лично с него, но не засягат неговите компании или членове на семейството му.

В продължение на повече от десетилетие Иванишвили води съдебни битки с друга швейцарска банка, Credit Suisse, заради измами и лошо управление на парите му.

Някои смятат, че недоверието на милиардера към Запада и засиленото използване на теории на конспирацията у дома, като например обвиняването на противниците, че са част от „глобалната военна партия“ или „дълбоката държава“, се корени в дългогодишните му финансови оплаквания.

Откакто се е убедил, че Credit Suisse е част от голям заговор срещу него, казва Тина Хдашели. „Бидзина Иванишвили държеше Грузия като заложник на личните си финансови проблеми“.

Експертите твърдят, че макар официалната позиция на Иванишвили да е почетен председател на управляващата партия, съществува ясното разбиране, че той продължава да бъде човек номер едно в грузинската политика. Затова санкциите срещу него се разглеждат като санкции срещу цялото правителство.

Ника Гилаури е министър-председател на Грузия от 2009 до 2012 г. Сега той ръководи частна компания, наречена Reformatics, която консултира правителства по целия свят относно икономическите реформи.

JUST NOW!!! United States is designating Bidzina Grigoris Dze Ivanishvili, founder and honorary chairman of Georgia’s ruling party, Georgian Dream, for undermining the democratic and Euro-Atlantic future of Georgia for the benefit of the Russian Federation. Blinken announces… pic.twitter.com/WLV3BME6fV