Как фалшива руска история се превърна в реален проблем за Естония

К метът на естонския град Нарва Катри Райк предпочита да говори за почти всичко друго, от високите цени на газа до икономическите проблеми на региона, но не и за слуховете, че градът ѝ може да се отдели от страната и да създаде проруска "Народна република Нарва".

В последните седмици анонимни руски профили в социалните мрежи разпространяват публикации и мемета, призоваващи за "завземане" на Нарва и околния регион Ида-Виру, определяйки го като "руска земя". Кампанията напомня на информационните операции, предшестващи анексията на Крим и конфликта в Източна Украйна, и предизвика спекулации, че Русия може да тества източния фланг на НАТО.

За местните власти обаче опасността е различна, че малка група интернет тролове може да създаде дестабилизиращ сценарий, който да се разрасне до реален проблем.

"Това е напълно измислена история, пълна глупост", казва Райк, видимо раздразнена. "Карам се на всички, които раздухаха темата, защото сега аз трябва да се справям с последствията."

Защо Нарва е мишена

Нарва е третият по големина град в Естония, разположен на границата с Русия, отделен от нея само от 100-метрова река. Градът е по-близо до Санкт Петербург, отколкото до столицата Талин.

Около 98% от 50-хилядното население са рускоговорящи, над една трета имат руски паспорти, а значителна част са пенсионери, които изпитват носталгия към съветското минало.

Градът вече има история със сепаратистки настроения. През 1993 г., три години след независимостта на Естония, местният съвет организира референдум за автономия, на който 97% от гласувалите се обявяват "за". Върховният съд на Естония обаче обявява резултата за незаконен и регионът остава част от страната.

Как започва дезинформацията

Естонският сайт за борба с пропагандата Propastop първи обръща внимание на кампанията. Според него руски профили в TikTok и VKontakte разпространяват съдържание от Telegram канал, който популяризира идеята за въоръжено завземане на региона.

В публикациите има дори детайли като знаме, химн и "програма" за деня на превземането - със сутрешно ставане, закуска и "щурм" на града.

Макар част от съдържанието да изглежда като шега, включително мемета с животни, анализаторите предупреждават, че това "нормализира реториката за сепаратизъм".

Журналисти от естонското издание Postimees по-късно установяват, че каналът има едва около 60 последователи и вероятно става дума за слабо организирана информационна операция. Но дотогава историята вече е достигнала международните медии.

Реакцията на властите

Естонският премиер Кристен Михал определя случая като "информационна операция на Русия за всяване на раздор", а външният министър Маргус Цахкна го нарича "евтин опит за провокация".

От службата за вътрешна сигурност (KAPO) заявяват, че няма доказателства за пряка връзка с руското правителство. Според тях кампанията вероятно е дело на малка ултранационалистическа група.

"Това е кампания от типа "отдолу нагоре", хора, които искат да изглеждат важни", казва представител на службата. "Проблемът е, че веднъж разпространена, такава история трудно може да бъде опровергана."

Живот на границата

Нарва се намира на стратегическо място, мостът "Дружба" свързва Естония и Русия и днес е силно охраняван. След 2022 г. преминаването е ограничено, а мерките за сигурност са засилени.

Въпреки това ежедневието продължава, около 1600 души преминават границата пеша всеки ден, макар и при дълги проверки.

Реалните тревоги на местните

За жителите на Нарва по-големият проблем не е военна заплаха, а стигматизацията им като "проруски регион" и икономическите трудности.

Цените на енергията са се утроили за две години, а напрежението между ЕС и Русия влияе пряко на живота им.

"Ние сме просто рускоговорящи естонци", казва местна жителка. "Това е нашият дом. Но се тревожа за бъдещето на децата си."

Неочакван ефект

Самата кампания за "Народна република Нарва" постига неочакван резултат, привлича огромно внимание.

Според анализатори това е успех за руската пропаганда, тъй като отклонява вниманието от реални заплахи и създава излишно напрежение.

"Русия винаги е била добра в пропагандата", казва кметът Райк. "И най-много ме дразни, когато хората не го разбират."