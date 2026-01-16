Как една бисквитка превзе Южна Корея: Дубайската мания за милиони

Д убайският шоколад се превърна в глобална сензация - сладко изкушение, пълно с крем от шамфъстък, тахан и настъргани конци от кадаиф, и вече може да се намери в почти всяка страна, предаде ВВС.

Сега този десерт вдъхнови последната десертна мания в Южна Корея. Бисквитката „Дубай“ се продава като топъл хляб - и дори ресторанти, които обикновено не предлагат печива, се опитват да си отхапят от пазара.

For our overseas fans, this is Dujjonku (Dubai Chewy Cookie), a dessert that's currently trending in Korea. The shocking part is it's not even sold in Dubai!

Kyungsoo explained about the Dubai Chewy Cookie. He's always thoughtful, even toward his overseas fans.

Въпреки името си, текстурата на бисквитката по-скоро прилича на торта и се прави чрез пълнене на крем от шамфъстък и конци от кадаиф в шоколадов бонбон с маршмелоу.

Магазините продават стотици бисквитки за минути, а тази мания е довела до рязко покачване на цените на ключови съставки, съобщиха местни медии.

Тази южнокорейска интерпретация на вирусния дубайски десерт стана хит миналия септември, след като Джан Уон-йонг от момичешката група Ive публикува снимка на бисквитката в Instagram.

A Dubai chocolate-inspired dessert has taken S Korea by storm

Въпреки че в момента се продават между 5000 ($3; £2,5) и 10 000 вона, цените се очаква да се покачат поради силното търсене.

И освен магазини за десерти и пекарни, други ресторанти = от суши барове до магазини за студени нудли - сега предлагат десерта.

Местната верига магазини за бързо хранене CU пусна своя дъвчащ оризов кейк „Дубай“ през октомври и е продала около 1,8 милиона броя от него през последните няколко месеца.

„Производственият капацитет на нашата фабрика не може да насмогне на търсенето“, каза представител на компанията пред Yonhap News.

Южнокорейците са толкова обсебени от бисквитката, че някой дори създаде карта, която проследява магазините, продаващи десерта, както и техните нива на наличности, в реално време.

dujjonku = dubai chocolate chewy cookie for those who didnt know

Някои магазини са започнали да налагат ограничения за това колко бисквитки може да купи всеки клиент. Тенденцията също така предизвика онлайн разговори сред работници на свободна практика дали магазините за хардуер и почистващите компании също трябва да започнат да печелят от дъвчащите бисквитки „Дубай“, съобщи The Korea Herald.

Подобно търсене е довело до покачване на цената на шамфъстъка, като местни медии съобщават, че голяма верига супермаркети е увеличила цените с 20% тази година.

Появиха се и фалшификати, което подтикна някои потребители да ги критикуват в онлайн ревютата си.

„Купих две за 11 000 корейски вона, но няма кадаиф, а външната част не е маршмелоу. Това е сърцераздирателно“, написа един потребител в ревю, цитирано от The Chosun Daily.

Няколко хранителни критици казват, че дъвчащите бисквитки „Дубай“ са станали толкова популярни в Южна Корея заради това колко са дебели и плътни.

„Това отразява корейската хранителна култура, където визуалната преобладаващост е по-важна от баланса или хармонията на съставките и вкусовете“, каза хранителният критик Лий Йонг-дже пред The Chosun Daily.