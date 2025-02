Как американски шпионски самолети следят мексиканските наркокартели

С поред американски служители и данни от открити източници за проследяване през последните две седмици американската армия е засилила въздушното си наблюдение на мексиканските наркокартели, като е извършила най-малко 18 мисии с шпионски самолети над югозападната част на САЩ и международното въздушно пространство близо до мексиканския полуостров Баха Калифорния.

Полетите, проведени от края на януари до началото на февруари, се случват в момент, когато президентът Доналд Тръмп нарежда на военните да засилят охраната на границите и да пресекат операциите на картелите за контрабанда на наркотици.

Защо това е важно

Засиленото наблюдение съвпада със стремежа на Тръмп да класифицира наркокартелите като чуждестранни терористични организации (ЧТО) - ход, който ще даде на правителството на САЩ по-големи законови правомощия да предприема военни действия срещу тях.

