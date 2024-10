Модернизиран шпионски самолет от Студената война показва, че повечето тропически бури са радиоактивни

Г ама-лъчите се излъчват при ядрени реакции и от най-екстремните събития във Вселената, като експлозии на свръхнови, черни дупки и други - но те могат да дойдат и от по-близко до дома ни. През последните три десетилетия учените откриха, че гръмотевичните бури имат способността да създават гама-лъчи. Нови изследвания подчертават как най-енергийната форма на светлината се случва в бурите.

Събитията с гама-лъчи в гръмотевичните бури се разделят на земни гама-изблици (TGF) с продължителност до 100 микросекунди и гама-лъчи, които могат да продължат стотици секунди. Новото проучване открива и нещо, което изследователите наричат трептящи гама-изблици (FGFs), които се състоят от импулси с по-голяма продължителност от TGGs (стотици милисекунди) и изглежда са свързани с по-дълготрайните сияния.

„В гръмотевичните бури се случва много повече, отколкото някога сме си представяли“, казва в изявление съавторът на изследването професор Стив Къмър от Университета Дюк. „Както се оказва, по същество всички големи гръмотевични бури генерират гама-лъчи през целия ден в много различни форми.“

Мистериозната радиация може да е видима около черните дупки

Първоначално се смяташе, че мълнията може да е отговорна за производството на тези гама-лъчи. Изглежда, че това не е така. Всъщност, когато се образува мълния, тя обикновено следва излъчването на гама-лъчи - така че може би гама-лъчите всъщност инициират мълнията.

Въз основа на работата екипът смята, че образуването на мълниите се създава от свободни електрони, ускорени от интензивното електрическо поле в облаците. Докато се движат нагоре, те взаимодействат с молекулите на въздуха и водата и тези сблъсъци могат да предизвикат реакции, които включват образуване на антиматерия и гама-лъчи.

Read "Retrofitted Cold War Spy Plane Shows That Most Tropical Storms Are Radioactive" on SmartNews: https://t.co/UdrKUpUBeg #SmartNews