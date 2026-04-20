Израелски войник разби с чук фигура на Христос в Ливан

И зраелският министър на външните работи Гидеон Саар се извини на християните, след като войник от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) повреди фигура на Исус Христос в Южен Ливан, предаде ДПА.
"Повреждането на християнски религиозен символ от войник на ЦАХАЛ в Южен Ливан е тежко и позорно деяние", заяви Саар в X.
Той също така похвали армията за това, че е осъдила инцидента и е започнала разследване, подчертавайки, че "този срамен акт е напълно в противоречие с нашите ценности".
"Извиняваме се за този инцидент и пред всеки християнин, чиито чувства са били наранени", добави Саар.
The damaging of a Christian religious symbol by an IDF soldier in southern Lebanon is grave and disgraceful.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 20, 2026
I commend the IDF for its statement,
for condemning the incident, and for conducting an investigation into the matter. I’m confident that the necessary strict measures…
Израелският премиер Бенямин Нетаняху също изрази "съжаление за случая и за всяка болка, която това е причинило на вярващите в Ливан и по целия свят".
Вчера израелската армия потвърди, че "войник, действащ в Южен Ливан", е повредил християнски символ, след като в социалните мрежи се появи снимка, на която се вижда мъж в израелска униформа, удрящ с чук по лицето на паднала фигура на Исус Христос.
