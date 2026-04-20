Израелски войник разби с чук фигура на Христос в Ливан

И зраелският министър на външните работи Гидеон Саар се извини на християните, след като войник от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) повреди фигура на Исус Христос в Южен Ливан, предаде ДПА.

"Повреждането на християнски религиозен символ от войник на ЦАХАЛ в Южен Ливан е тежко и позорно деяние", заяви Саар в X.

Той също така похвали армията за това, че е осъдила инцидента и е започнала разследване, подчертавайки, че "този срамен акт е напълно в противоречие с нашите ценности".

"Извиняваме се за този инцидент и пред всеки християнин, чиито чувства са били наранени", добави Саар.

The damaging of a Christian religious symbol by an IDF soldier in southern Lebanon is grave and disgraceful.



I commend the IDF for its statement,

for condemning the incident, and for conducting an investigation into the matter. I’m confident that the necessary strict measures… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 20, 2026

Израелският премиер Бенямин Нетаняху също изрази "съжаление за случая и за всяка болка, която това е причинило на вярващите в Ливан и по целия свят".

Вчера израелската армия потвърди, че "войник, действащ в Южен Ливан", е повредил християнски символ, след като в социалните мрежи се появи снимка, на която се вижда мъж в израелска униформа, удрящ с чук по лицето на паднала фигура на Исус Христос.