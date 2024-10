Израелски удар по училище в Газа, много загинали

Н ай-малко 21 души са загинали при израелски удар по училище, превърнато в убежище за разселени лица в ивицата Газа, предаде Асошиейтед прес, като цитира информация, получена от палестински медици.

Болница "Мъчениците на Ал Акса" в централния град Дейр ал Балах и репортер на агенцията потвърдиха броя на жертвите.

Според свидетели ударът е бил насочен към импровизиран пост, охраняван от управляваната от "Хамас" полиция на Газа, който се е намирал в училището. Засега няма коментар от въоръжените сили, но страната е нанасяла и преди удари по училища в Газа, превърнати в убежища. Израелските военни обвиняват екстремистите от "Хамас", че се крият в тях, припомня АП.

At least 28 dead, dozens injured in Israeli strike on school sheltering displaced people: Gaza Health Ministry https://t.co/IGjOu99Jw3