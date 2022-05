Израелската армия уби журналистка от Al Jazeera

Ж урналистка от телевизия Al Jazeera бе простреляна при операция на израелската армия в град Дженин в Западния бряг и впоследствие почина, предаде Асошиейтед прес, като се позова на палестинското здравно министерство.

Министерството заяви, че става дума за Ширин Абу Акле, известна палестинска журналистка, която работи за арабската версия на телевизия Al Jazeera. При същата операция е бил ранен палестински журналист, работещ за базирания в Ерусалим вестник "Ал Кудс". Състоянието на ранения е стабилно.

My god. What news to wake up to. Veteren Al Jazeera Arabic reporter @ShireenNasri has been killed by Israeli forces while covering a raid into Jenin refugee camp in the occupied West Bank.



We grew up watching Shireen on TV. Total shock. pic.twitter.com/HclRU1xvxO