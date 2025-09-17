ЕС разкри план да удари Израел с мита и санкции

В ърховният дипломат на ЕС Кая Калас представи в сряда, 17 септември, планове за понижаване на търговските връзки с Израел и налагане на санкции на висши служители заради констатации за нарушения на човешките права в Газа, отбелязвайки значителна промяна в подхода на блока към близкоизточната държава, предаде Politico.

Планираните мерки от Европейската комисия, които все още трябва да бъдат одобрени от държавите членки, имат за цел да наложат мита върху вносни стоки от Израел на стойност около 5,8 милиарда евро, както и да санкционират двама твърдолинейни членове на правителството на премиера Бенямин Нетаняху: министъра на националната сигурност Итамар Бен Гвир и министъра на финансите Безалел Смотрич.

Като част от пакета, обявен в сряда, ЕС иска да спре около 20 милиона евро директна подкрепа за различни израелски проекти, според висши служители на ЕС.

„Искам да бъда много ясна. Целта не е да накажем Израел. Целта е да подобрим хуманитарната ситуация в Газа“, заяви Калас по време на пресконференция в Брюксел.