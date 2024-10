Масираната израелска бомбардировка в близост до болница в Бейрут

Н ай-малко 13 души, сред които и дете, са убити при вчерашния израелски въздушен удар в Ливан, извършен близо до най-голямата държавна болница в страната. Ранените са 57 души, предаде Франс прес, позовавайки се на данни на ливанското здравно министерство.

"При нападението от страна на израелския враг в близост до болницата "Харири" са загинали 13 души, включително едно дете, а броят на ранените е нараснал на 57 души, от които 17 са хоспитализирани, а седем са в критично състояние“, се казва в изявлението.

Продължава търсенето на тела сред развалините, съобщава фотограф на АФП.

