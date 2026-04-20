Израел осуетил план на Иран за атака срещу нефтопровода Баку-Джейхан

И зраел обяви днес, че е разкрил иранска мрежа, която е планирала атака срещу нефтопровода, пренасящ суров петрол от Азербайджан към Средиземно море, както и срещу израелски и еврейски обекти в Азербайджан, предаде „Ройтерс“.

В съвместно изявление израелските разузнавателните служби Мосад и Шин Бет съобщиха, че план на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) за атака срещу нефтопровода Баку–Тбилиси–Джейхан през Грузия към Турция преди няколко седмици е бил осуетен.

Иранска гвардия също така е планирала атаки срещу еврейски и израелски обекти в Азербайджан, включително израелското посолство и синагога в Баку, както и срещу лидери на еврейската общност в страната, съобщиха службите.

Иранското външно министерство за момента не е отговорило на молбите за коментар.

Членове на саботажната група, които са разполагали с експлозивни дронове и осколъчни взривни устройства, са били арестувани от азербайджанските власти.

„За да реализира намеренията си, групата е събирала разузнавателна информация за целите чрез различни методи, включително физическо наблюдение и заснемане, като всичко това е ставало под преките заповеди на техните ръководители в Иран“, поясняват израелските власти.

„Това разобличение, заедно с интензивните разузнавателни разследвания и оперативните действия на място, доведе до разкриването на секретна терористична мрежа, създадена в рамките на КГИР и неговата командна верига“, посочват израелските власти.

Също така, се казва, че групата е била ръководена от Рахман Могадам, който е бил и началник на отдела за специални операции в разузнаването на КГИР.

Могадам беше убит миналия месец при израелски въздушни удари, част от военновъздушен конфликт между Израел и САЩ срещу Иран, който започна на 28 февруари.