Израел: Назначаването на Роман Гофман за следващ шеф на Мосад е невалидно

Г лавният прокурор на Израел Гали Бахарав-Миара снощи заяви пред Върховния съд на страната, че решението на премиера Бенямин Нетаняху да назначи генерал-майор Роман Гофман за следващ шеф на Мосад не е валидно, твърдейки, че процесът, който го е оневинил, е бил фундаментално опорочен, съобщи в. "Джерузалем пост".

Мнението беше изразено преди изслушване утре по петиции, оспорващи назначението. Нетаняху одобри назначаването на Гофман за шеф на Мосад, който да встъпи в длъжност на 2 юни за петгодишен мандат, след като Консултативният комитет за назначения на висши длъжности одобри назначението с мнозинство от гласовете.

Според Бахарав-Миара обаче одобрението на комисията не е било достатъчно. "Разглеждането на решението на комисията и всички обстоятелства по въпроса показват, че са открити съществени недостатъци както в процеса, проведен от комисията, така и във фактическата основа, на която се основава становището на мнозинството в комисията, и в заключенията, които тя формулира на тази основа", пише главният прокурор.

"Това е достатъчно, за да оправдае отмяната на решението на премиера за назначението", добавя тя.

Позицията на главния прокурор предизвика остри критики от страна на съюзници на Нетаняху които я обвиниха, че отново действа срещу правителството, вместо да защитава решенията му, посочва "Джерузалем пост".

Вестникът отбелязва, че министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир лично атакува Бахарав-Миара, заявявайки, че "в Техеран те аплодират" и я обвинява, че се бори срещу Държавата Израел, докато Гофман се бори срещу врага.