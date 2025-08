Израелското правителство уволни главния прокурор Гали Бахарав-Миара

Д ясното правителство на Израел гласува решение да освободи от длъжност Гали Бахарав-Миара като главен прокурор. Като причина за уволнението ѝ бе изтъкната липса на доверие в способностите ѝ да изпълнява служебните си задължения, предаде ДПА.

Решението е прието с единодушие, макар че самият премиер Бенямин Нетаняху не е взел участие в гласуването, съобщиха местни медии.

Отстраняването на Бахарав-Миара се очаква да бъде разгледано от Върховния съд. Според мнозина наблюдатели то най-вероятно ще бъде отменено.

Israeli PM Benjamin Netanyahu's government voted Monday to fire Attorney General Gali Baharav-Miara, who is currently prosecuting him for corruption.



The Supreme Court immediately issued an injunction blocking the movehttps://t.co/psusqeRV5H