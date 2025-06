Грета Тунберг е депортирана, твърди Израел, след като бе прихваната лодка с помощи за Газа

Г рета Тунберг беше депортирана от Израел, след като корабът с помощи за Газа, на който се намираше, беше задържан от военните на страната, съобщaва Sky News.

22-годишната климатична активистка беше една от дузината души на борда на яхтата „Мадлийн“ под британски флаг, която отплава от Сицилия на 1 май с мисия, целяща да пробие морската блокада на Израел над Газа.

Израелското външно министерство потвърди, че е заловило кораба и го е извадило на брега в понеделник, заявявайки, че пътниците „се подлагат на медицински прегледи, за да се гарантира, че са в добро здраве“.

В публикация в X във вторник, министерството сподели снимка на Тунберг в самолет и заяви, че тя лети за Швеция през Франция.

Адала, организация за правни права в Израел, представляваща 12-те пътници на Мадлийн, заяви, че Тунберг, двама други активисти и журналист са се съгласили да бъдат депортирани и да напуснат Израел.

Други активисти, които отказаха депортиране, бяха задържани, добави Адалах, а делото им ще бъде разгледано от израелските власти.

🔴 And circus is over!



Israel detains @GretaThunberg’s Selfie Flotilla. Crew met with sandwiches and water. Now being safely towed to Ashdod in southern Israel, where they will be forced to watch the 43 minute video of Hamas Oct 7 atrocious, then flown home on 1-way to tickets. pic.twitter.com/31tHNgmhVs