Измамници се представиха за италиански министър, поискаха крупни суми от магнати

И змамници се представили за италианския министър на отбраната Гуидо Крозето, за да накарат редица италиански бизнесмени да платят крупни суми с цел предполагаемо освобождаване на взети за заложници в Близкия изток италиански журналисти, съобщават АНСА, „Месаджеро“, „Кориере дела сера“, „Пост“ и други италиански издания. Новината привлече интереса и на френски медии, сред които "Монд".

За целта измамниците използвали клониран чрез генеративен изкуствен интелект глас на министъра на отбраната. После с този глас позвънили на бизнесмените, за да им поискат пари, които били нужни за изплащане на откуп за отвлечени в Близкия изток италиански журналисти. Мнимият Крозето уверявал бизнесмените, че след освобождаването на журналистите, парите им щели да бъдат възстановени от Италианската централна банка. Сред взетите на прицел магнати били Джорджо Армани, бившият собственик на футболния клуб „Интер“ Масимо Морати и шефът на „Прада“ Патрицио Бертели. В някои от телефонните разговори мошениците се представяли и за сътрудници на Крозето.

Бизнесмените били подканяни да преведат крупните суми по банкова сметка в Хонконг. Един от бизнесмените обаче се усъмнил и се обадил на екипа на Крозето.

По случая е започнало разследване, в резултат на което разследващите са успели да открият 980-те хиляди евро, които магнатът Масимо Морати вече бил превел след телефонното обаждане от мнимия Крозето. Парите били намерени в нидерландска сметка и блокирани и сега ще бъдат възстановени на магната, който е много благодарен за бързата работа, свършена от разследващите.

Неотдавна чрез дипломатически усилия италианското правителство на Джорджа Мелони успя да освободи от ирански затвор италианската журналистка Чечилия Сала. Измамниците очевидно са изградили измамата си на този случай, въпреки че за свободата на Сала не е бил плащан откуп.

