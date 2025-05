Ютубър "рискува живота си", за да спечели състезание по търкаляне на сирене

Т ом Копке, 23-годишен германец, спечели събитието за търкаляне на сирене в Глостършър за втора поредна година, като каза, че е "рискувал живота си", за да спечели.

Копке, който е ютубър, участва в традиционното годишно състезание по търкаляне на сирене на Купърс Хил, където десетки смелчаци се опитват да настигнат 3 кг колело сирене двоен глостършър по един от най-стръмните хълмове в цялото Обединено кралство, предаде ВВС.

„Миналата година хълмът беше кален, а тази година беше сух и опасен и много хора бяха ранени“, сподели Копке след победата си. Тази година състезанието включваше общо седем надпревари, две от които бяха посветени на бивши победители, които вече не са сред живите.

„Беше лудост. Тази година беше различна“, коментира Копке, който публикува съдържание за своите 366 000 абонати в Youtube под името "Тулеко".

I mean I like cheese



But would I chase one down a hill?



No



And definitely not after seeing this #CheeseRolling pic.twitter.com/XFJZTsJsHY