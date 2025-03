Историята на Елизабет Томас: Как един учител стана похитител

И зминаха осем години, откакто Елизабет Томас беше отвлечена от своя женен гимназиален учител Тад Къминс.

През 2016 г. Елизабет е първокурсничка в Culleoka Unit School, след като през по-голямата част от живота си е била на домашно обучение. Изправена пред тормоз още в първата си година в държавно училище, тя се бореше да се адаптира, а Къминс се възползва от нейната уязвимост. Когато през пролетта тя се записва в неговия курс по здравни науки, той започва да изгражда връзка с нея.

С проблемен семеен живот – според съдебните документи тя години наред е била подложена на насилие от страна на майка си – Къминс, тогава на 50 години, се намесва, за да й осигури „стабилност“. Намеренията му обаче скоро стават очевидни, когато започва да прави сексуални намеци на 15-годишното момиче.

Почти година двойката се среща тайно в килера на класната стая на Къминс, където той я целува и докосва „редовно“. Жертва на неговата манипулация, Елизабет е твърде уплашена, за да каже на някого – страхува се, че ако не се съобрази, Къминс ще нарани себе си или семейството й.

Връзката им достига критична точка, когато през януари 2017 г. друг ученик ги вижда да се целуват. Къминс е отстранен от преподаване, но продължава да поддържа контакт с Елизабет, убеждавайки я, че трябва да избягат заедно.

На 13 март 2017 г. Елизабет и Къминс изчезват, което предизвиква мащабно едномесечно национално издирване. Изминават 38 дни, преди властите да ги открият в отдалечена хижа в Северна Калифорния.

Преди ареста си Къминс работи като учител по здравни науки в Culleoka Unit School в окръг Маури, Тенеси. Назначен е през 2011 г., след като години наред работи в медицинската сфера. През 1991 г. учи респираторна терапия в Columbia State Community College и впоследствие работи като ръководител на дихателна терапия в болница. По-късно става техник в център за медицинско оборудване, а накрая се насочва към „идеалната си втора кариера“ – преподаването.

„Често съм си мислел, че бих искал да бъда учител и че бих се справил отлично, но това никога не беше моята съдба“, пише Къминс в своята молба за работа от 2011 г.

По време на отвличането той е женен за съпругата си Джил повече от 30 години, има деца и дори е дядо. Активен член на местната църква, той работи с деца в младежки лагери и неделни училища, участва в медицинска мисия в Панама и оказва помощ при бедствия след урагана Катрина.

Къминс се запознава с Елизабет, когато тя започва училище през есента на 2015 г. Едва през пролетта на 2016 г. обаче тя става негова ученичка – приблизително по времето, когато започва сексуалното насилие.

Според съдебно дело, заведено срещу Къминс, той е знаел за проблемния й семеен живот и е започнал да я „съветва“ в класната си стая. Постепенно той започва да я „подготвя“ за връзката, манипулирайки я. Баща й, Антъни Томас, споделя, че Елизабет е станала „зависима“ от учителя си – той й помагал с уроците, давал й пари, купил й микровълнова печка, за да топли храната си в стаята му, и се опитвал да я измъкне от неприятности.

Ситуацията ескалира, когато Къминс й казва, че ще изглежда „много добре гола“. Скоро след това тя започва да се среща с него насаме в класната му стая, където той редовно я целува и гали. Поглеждайки назад, тя споделя, че е пазела всичко в тайна, защото е била уплашена и не е искала да привлича внимание.

