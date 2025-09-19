Свят

Папа Лъв XIV: Случващото се в САЩ е обезпокоително

Не планирам да се замесвам в партийната политика. Това не е целта на Църквата“, отбеляза роденият в САЩ понтифик

19 септември 2025, 12:21
Папа Лъв XIV: Случващото се в САЩ е обезпокоително
Източник: AP/БТА

П апа Лъв XIV заяви, че е обезпокоен от някои от нещата, случващи се в Съединените щати. Той направи коменрара в интервю със старши кореспондента на католическото електронно издание „Крукс“ Елиз Ан Алън, предаде италианската новинарска агенция АНСА. 

Не планирам да се замесвам в партийната политика. Това не е целта на Църквата“, каза роденият в САЩ понтифик

Папа Лъв XIV канонизира „Божия инфлуенсър“ Карло Акутис за светец

„Но не се страхувам да повдигам въпроси, които мисля, че са истински евангелски въпроси, които се надявам хората от двете страни на политическия спектър, както се казва, да могат да чуят“, допълни той. 

„В един от последните си разговори с вицепрезидента на Съединените щати, не съм водил директни разговори с президента, нито съм се срещал с него, говорих за човешкото достойнство и колко е важно то за всички хора, където и да са родени, и се надявам да намерим начин да уважаваме човешките същества, включително в политиката, която водим, и при решенията, които вземаме“, категоричен е главата на Римокатолическата църква. 

Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

„Очевидно е, че в Щатите се случват някои неща, които са обезпокоителни“, подчерта папата. 

„Продължаваме да търсим начини поне да отговорим и да повдигнем някои от въпросите, които трябва да бъдат зададени“, каза Лъв XIV. 

Източник: БТА - Александър Евстатиев/АНСА    
Папа Лъв САЩ
Последвайте ни
Разследват жестоко убийството в София, има задържани

Разследват жестоко убийството в София, има задържани

Кейт Мидълтън на банкет с изненадващ член на семейство Тръмп, Тифани остана извън кадър

Кейт Мидълтън на банкет с изненадващ член на семейство Тръмп, Тифани остана извън кадър

Росен Желязков: Домашната ракия и вино са изконен бит на българина, няма да им посягаме

Росен Желязков: Домашната ракия и вино са изконен бит на българина, няма да им посягаме

Прокуратурата в Германия повдигна обвинения срещу „криптокралицата“ Ружа Игнатова

Прокуратурата в Германия повдигна обвинения срещу „криптокралицата“ Ружа Игнатова

Чужденци се оттеглят от българските си имоти

Чужденци се оттеглят от българските си имоти

pariteni.bg
Tesla прикрива 3 инцидента с Robotaxi

Tesla прикрива 3 инцидента с Robotaxi

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 3 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 3 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпа, защо винаги, когато спорим, аз трябва да съм този, който се извинява? – Защото си женен, миличък. Това е част от договора!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Делян Пеевски с остро писмо към премиера Желязков – иска спешни мерки за проблема с безводието

Делян Пеевски с остро писмо към премиера Желязков – иска спешни мерки за проблема с безводието

България Преди 10 минути

Настояваме Вие да се фокусирате изцяло върху действията за разрешаването на този проблем и да работите за хората, се казва в писмото

Обвиниха мъжа, заподозрян за убийството на съпругата си в Дупнишко

Обвиниха мъжа, заподозрян за убийството на съпругата си в Дупнишко

България Преди 16 минути

На 11 септември в с. Крайници умишлено е умъртвена 25-годишна жена, съобщават от прокуратурата

Засилени мерки по пътищата в страната заради дългия уикенд

Засилени мерки по пътищата в страната заради дългия уикенд

България Преди 41 минути

Още в петък следобед се очаква трафикът да стане много натоварен

Желязков: Правителството получи ново доверие

Желязков: Правителството получи ново доверие

България Преди 54 минути

"Вижда се, че за ефективен вот на недоверие липсват поне 20 гласа на народни представители", добави той относно петия вот на недоверие срещу кабинета, който бе отхвърлен вчера

Путин изпрати бивш редактор на Playboy на фронта в Украйна

Путин изпрати бивш редактор на Playboy на фронта в Украйна

Свят Преди 1 час

Бившият главен редактор на скандалното мъжко списание в Русия е подписал договор с московското министерство на отбраната

Терзиев предлага химните на България и Европа да звучат всеки понеделник в училищата в София

Терзиев предлага химните на България и Европа да звучат всеки понеделник в училищата в София

България Преди 1 час

А за децата в начален курс - учебният ден да започва с физическа активност

Доналд Тръмп, следващият британски премиер?

Доналд Тръмп, следващият британски премиер?

Свят Преди 1 час

Може ли Тръмп да е по-лош от Лиз Тръс?

Иран: Предложихме справедливо и балансирано ядрено споразумение на Европа

Иран: Предложихме справедливо и балансирано ядрено споразумение на Европа

Свят Преди 1 час

Съветът за сигурност на ООН се готви да гласува за повторното налагане на сурови икономически санкции срещу Техеран

<p>Може ли Франция да се превърне в новия болен човек на Европа</p>

Защо Франция е изложена на риск да се превърне в новия болен човек на Европа

Свят Преди 2 часа

За по-малко от две години Франция е сменила петима министър-председатели

Сняг натрупа в черноморския окръг Ризе в Турция

Сняг натрупа в черноморския окръг Ризе в Турция

Свят Преди 2 часа

На места образуваната снежна покривка е 10 сантиметра

Ивелин Михайлов: Ще подкрепим президента Радев, ако влезе в НС

Ивелин Михайлов: Ще подкрепим президента Радев, ако влезе в НС

България Преди 2 часа

Той е най-доказаната политическа фигура, заяви лидерът на "Величие"

Кола блъсна 13-годишно момче на пешеходна пътека във Велико Търново

Кола блъсна 13-годишно момче на пешеходна пътека във Велико Търново

България Преди 2 часа

Водачът е тестван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна

Снимката е илюстративна

ЕС предупреждава, че Гърция може да загуби земеделските си субсидии заради мащабен корупционен скандал

Свят Преди 2 часа

Брюксел се стреми да противодейства на схема за измама за стотици милиони евро, при която средства от Общата селскостопанска политика са били източвани от хора, които получавали плащания за пасища, които не притежавали или не наемали

<p>Ивайло Мирчев: България има трима премиери</p>

Ивайло Мирчев: България има трима премиери - един истински, един номинален и един, на който много му се иска

България Преди 2 часа

„Българското общество трябва да е наясно какво се случва”, добави депутатът

Обама остро критикува Белия дом след отстраняването на Кимъл

Обама остро критикува Белия дом след отстраняването на Кимъл

Свят Преди 2 часа

Бившият президент каза, че сегашната администрация редовно заплашва с регулаторни действия срещу медийните компании

,

България с трима медалисти от Space Camp – лагерът по модел на НАСА

Любопитно Преди 2 часа

Българка получи награда лично от астронавта Робърт Гибсън в САЩ

Всичко от днес

От мрежата

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg
1

Есента идва със слънце и летни температури

sinoptik.bg
1

16 млн. лева са щетите от пожара в Пирин

sinoptik.bg

Белла Хадид е в тежко състояние в болница: Ето какво знаем (СНИМКИ)

Edna.bg

Актрисата Диана Димитрова със странна обява онлайн (СНИМКИ)

Edna.bg

Керкез присъства, но не води тренировката на ЦСКА, не разговаря с никого

Gong.bg

Адриан Лапеня: Не е лесно нито за футболистите, нито за треньора

Gong.bg

Преди дългия уикенд: Засилени мерки по пътищата в цялата страна

Nova.bg

Изписаха от болницата пребития шеф на полицията в Русе

Nova.bg