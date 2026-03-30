Испания затваря въздушното си пространство за американски военни самолети

М адрид ограничава преминаването на американски самолети, свързани с военните операции срещу Иран, според Newsweek .

Испания е спряла преминаването на военни самолети, свързани със САЩ и Израел, през своя въздушен коридор, съобщава испанският вестник El País, позовавайки се на военни източници.

Според информацията, цитирана в репортажа, Мадрид е забранил на американски самолети, базирани в други страни, включително Великобритания, да използват испанското въздушно пространство в контекста на военните операции в Иран.

Как Испания се превърна в трън в петата на Тръмп

Ограничения върху американски бази

Още преди това Испания е ограничила достъпа на САЩ до две ключови военни бази в южната част на страната, Rota Air Base и Morón Air Base.

Тези съоръжения са съвместно управлявани от САЩ и Испания и традиционно играят важна роля за американските военни операции в Европа, Африка и Близкия изток.

Spain has closed its airspace to U.S. planes involved in attacks on Iran, a step beyond its previous denial of use of jointly-operated military bases.



Политически контекст

Испанският премиер Педро Санчес е критикувал военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, като е определил конфликта като "незаконна война", според доклада.

Той заема една от най-критичните позиции в рамките на ЕС спрямо ескалацията около Иран, което поставя Испания в по-различна линия от редица съюзници в НАТО.

Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

Напрежение в трансатлантическите отношения

Решението, ако бъде потвърдено официално в пълен обем, би могло да засили напрежението между Мадрид и Вашингтон, особено по отношение на военната логистика и използването на европейска инфраструктура за операции извън континента.

Американски военни самолети според съобщенията са напуснали базите след началото на конфликта, което подсказва за бърза оперативна адаптация на ограниченията.